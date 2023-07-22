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В Крыму на складе боеприпасов после атаки БПЛА произошла детонация

Власти объявили эвакуацию жителей в радиусе 5 км от места ЧП
Полина Худякова
t.me/voenkorKotenok

Украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район Крыма, произошла детонация на складе боеприпасов, сообщил губернатор полуострова Сергей Аксенов. Власти приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 км.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Власти также приняли решение приостановить движение на Крымской железной дороге «для минимизации рисков». Аксенов рассчитывает, что последствия случившегося устранят в сжатые сроки. Оперативная информация будет опубликована на сайте министерства транспорта республики и других официальных ресурсах, добавил он.

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По словам Аксенова, сегодняшнее ЧП было похоже на недавнее происшествие в Кировском районе полуострова, когда из-за пожара и детонации боеприпасов на полигоне власти также объявили эвакуацию. Утром 19 июля глава Крыма сообщил о пожаре на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118-го по 130-й км. В Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов – сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Уточнялось, что размещение жителей планируется в ПВР в школах в Первомайском и Кировском.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма и помочь людям. Аксенов тогда отметил, что поручение главы государства выполняется. По его словам, в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Движение по трассе «Таврида» возобновили на следующий день после пожара на полигоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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