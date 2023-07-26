Госдума приняла закон об изменении возраста призыва на военную службу

Госдума приняла закон об изменении возраста призыва на военную службуТакже были приняты поправки, которые позволяют губернаторам создавать предприятия для борьбы с диверсантами и защиты госграницы
На заседании Госдумы 25 июля глава комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов рассказал о главных изменениях в депутатский законопроект о корректировке призывного возраста, которые были подготовлены ко второму чтению. Одна из поправок в итоге сохраняет нынешнюю нижнюю границу призывного возраста в 18 лет, но верхняя планка поднимается до 30 лет.
Сейчас возраст призыва – 18–27 лет, в версии первого чтения предлагалось сделать 21–30 лет, причем поэтапно с 2024 по 2026 г. Призыв по новым правилам (молодых людей от 18 до 30 лет) начнет действовать с 2024 г.
Вторая важная поправка «создает правовой механизм» для создания на определенных президентом территориях «специализированных ГУПов», которые займутся охраной порядка, борьбой с диверсионно-разведывательными группами и защитой госграницы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Он сравнил это с «народным ополчением».
Депутат от КПРФ Олег Смолин попросил Картаполова прокомментировать высказывания двух председателей комитетов Совета Федерации по поводу законопроекта – Виктора Бондарева (комитет по обороне) и Андрея Клишаса (комитет по конституционному законодательству), которые считают, что призывать в армию можно только с 21 года, как и предлагалось изначально.
Картаполов сказал, что ему «не совсем удобно комментировать заявление представителей верхней палаты [парламента]». «Но, насколько я знаю, они изменили свое мнение и готовы поддержать наш законопроект», – отметил он. Коммунист Алексей Куринный вовсе предложил вынести на отдельное голосование поправку о том, чтобы возраст призыва был 21–30 лет. Это решение Госдума не поддержала.
Коммунистка Нина Останина напомнила, что в первом чтении Картаполов «был очень убедителен», призывая коллег повысить возраст призыва до 21–30 лет. Поэтому «резкая смена аргументации» Картаполова вызывает «недопонимание» среди «призывников и родительского сообщества», сказала Останина.
Она попросила Картаполова объяснить, чем вызваны эти «шарахания». Ей ответил соавтор законопроекта Андрей Красов, который заявил, что «Единая Россия» будет поддерживать инициативу, поскольку это позволит призвать в армию больше людей. Закон был принят.
Также депутаты внесли изменения в закон о ведомственной охране и ряд других. К примеру, теперь по решению мэра Москвы на ведомственную охрану могут быть возложены функции по содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка с использованием боевого оружия.
Поправка с учетом
Депутаты скорректировали и порядок воинского учета. Законопроект представлял Красов, который отметил, что инициатива направлена «на создание эффективной и прозрачной системы информационного обеспечения воинского учета». Скорректировать порядок учета ранее поручил президент Владимир Путин.
Теперь закон дает возможность губернаторам принимать меры по усилению охраны общественного порядка. Согласно новелле, для охраны порядка в период мобилизации, при военном положении и в военное время губернаторы по решению президента создают ГУПы. Средства на них выделяются из федерального бюджета, а также финансирование может быть выделено из бюджета субъекта РФ.
ГУПы содействуют правоохранительным органам, ФСБ и органам военного управления в охране общественного порядка, защите госграницы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями. Регионы, где созданы такие ГУПы, могут получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему и передавать их ГУПам.
На работников ГУПов, которым передается оружие, распространяются нормы закона о ведомственной охране. Они имеют право пресекать действия беспилотников.
Подготовка работников проводится в порядке, установленном губернаторами, им вручаются специальные удостоверения. Храниться оружие и патроны должны в специальных помещениях, куда исключен доступ посторонних лиц. После того как президент принимает решение о прекращении деятельности таких ГУПов, оружие в течение 30 дней подлежит сдаче.