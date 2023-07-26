Госдума приняла закон об изменении возраста призыва на военную службу

Картаполов сказал, что ему «не совсем удобно комментировать заявление представителей верхней палаты [парламента]». «Но, насколько я знаю, они изменили свое мнение и готовы поддержать наш законопроект», – отметил он. Коммунист Алексей Куринный вовсе предложил вынести на отдельное голосование поправку о том, чтобы возраст призыва был 21–30 лет. Это решение Госдума не поддержала.