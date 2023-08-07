Депутат Госдумы Сергей Сокол скорее всего примет участие в дебатах на губернаторских выборах в Хакассии

Всего 10 сентября в России запланирована 21 кампания по выборам губернатора (главы еще пяти субъектов РФ, в том числе четырех новых, будут избраны через голосование в парламентах). Помимо Коновалова в дебатах также планирует участвовать его однопартиец, губернатор Орловской области, член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков. В отличие от Хакасии здесь «Единая Россия» не участвует в выборах губернатора – партия власти публично поддержала Клычкова. Решение губернатора участвовать в дебатах объясняется тем, что КПРФ традиционно выступает за обязательные предвыборные дискуссии.