Депутат Госдумы Сергей Сокол скорее всего примет участие в дебатах на губернаторских выборах в Хакассии

Депутат Госдумы Сергей Сокол скорее всего примет участие в дебатах на губернаторских выборах в ХакассииДля регионов интересные дискуссии – редкость
Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) опубликовал в Telegram-канале обращение к депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Соколу с предложением принять участие в предвыборных дебатах. «Приходите на дебаты: поговорим честно, обсудим проблемы, стратегию развития Хакасии, которую мы реализуем, то, что сделано и что запланировано», – написал Коновалов.
Он заявил о готовности послушать, что единоросс может сделать для республики. Формат дебатов еще не определен. Сокол пока не ответил на приглашение Коновалова. Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» говорит, что в ближайшее время Сокол заявит о готовности участвовать в дебатах.
«Единая Россия» считает выборы главы Хакасии одними из самых сложных в текущей предвыборной кампании, писали «Ведомости» 29 июня. Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов заявлял, что здесь «будет особое вовлечение партии в выборы, в том числе технологическое усиление, помощь коллег-депутатов и сенаторов от региона, вовлечение иных партийных ресурсов для придания дополнительной помощи».
Кроме того, 4 августа со ссылкой на начальника управления президента по обеспечению деятельности госсовета Александра Харичева, прибывшего в регион, издание «Пульс Хакасии» сообщало об обеспокоенности относительно выборов в республике. К примеру, он осудил «массированную клеветническую атаку» кандидата, который вернулся с фронта (под этот критерий подходит Сокол).
Всего 10 сентября в России запланирована 21 кампания по выборам губернатора (главы еще пяти субъектов РФ, в том числе четырех новых, будут избраны через голосование в парламентах). Помимо Коновалова в дебатах также планирует участвовать его однопартиец, губернатор Орловской области, член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков. В отличие от Хакасии здесь «Единая Россия» не участвует в выборах губернатора – партия власти публично поддержала Клычкова. Решение губернатора участвовать в дебатах объясняется тем, что КПРФ традиционно выступает за обязательные предвыборные дискуссии.
Также в дебатах собирается участвовать врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, выдвинутый «Единой Россией». Здесь зарегистрированы четыре кандидата: представители КПРФ, ЛДПР и «Коммунистов России». «Анохин человек для региона новый, ему надо искать симпатии в обществе, – говорит политолог Ростислав Туровский. – А его конкуренты очень слабые. Задача Анохина в том, чтобы на их фоне произвести впечатление серьезного и грамотного руководителя».
В других регионах не сообщали о планах губернаторов. «Ведомости» направили запросы в региональные администрации.
Пока не определились с возможным участием в дебатах губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Чукотки Владислав Кузнецов, рассказали «Ведомостям» собеседники в их окружении. «Очень много работы, много поездок по территориям», – пояснил источник, близкий к Кузнецову.
Не будут участвовать в дебатах губернаторы Воронежской области Александр Гусев и Псковской области Михаил Ведерников, рассказали собеседники «Ведомостей» в регионах.
Чаще всего губернаторы не участвуют в дебатах потому, что в большинстве регионов отсутствует конкуренция на выборах, говорит политолог Александр Кынев. «Когда есть базовый кандидат и технические оппоненты, никакого смысла [в дебатах] нет. Подобные дебаты только увеличивают политический капитал конкурентов и губернатору ничего не дают», – объясняет он.
Обычно действующие главы руководствуются тактикой не замечать оппонентов, показывать таким образом превосходство, отмечает Туровский. «В Хакасии Коновалов имеет основания опасаться Сокола. Но он хочет продемонстрировать свою решительность и компетентность в открытом поединке. Замысел неплохой, но думаю, что бесполезный, поскольку оба кандидата будут уверены в своей правоте и именно так будут интерпретировать итоги дебатов», – сказал он.