В прошедшую весеннюю сессию депутатов часто спрашивали о помощи военнослужащим

Обращаться в Думу могли на фоне широкой рекламной кампании о привлечении на военную службу по контракту, допускает политолог Павел Склянчук, и на фоне новостей с фронта. Кроме того, в мае депутаты половину месяца проводили в регионах, поэтому их встречи с семьями участников спецоперации логично продолжились в виде увеличения числа жалоб граждан, отмечает эксперт. Кроме того, широкий резонанс вызвал закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников, в связи с чем их родственники могли обращаться за разъяснениями к депутатам, добавляет Склянчук.