В прошедшую весеннюю сессию депутатов часто спрашивали о помощи военнослужащим

В прошедшую весеннюю сессию депутатов часто спрашивали о помощи военнослужащимЭто центральная тема информационной повестки, говорят эксперты
Во II квартале 2023 г. больше всего обращений в Госдуму от граждан поступило на тему материально-бытового обеспечения военнослужащих по контракту, следует из отчета думского аппарата (с ним ознакомились «Ведомости»). Всего за три месяца (апрель, май, июнь) в Думу поступило свыше 101 000 обращений, что почти на 47% больше предыдущего квартала (60% из них депутатам, 24% в комитеты).
В основном граждане обращаются в нижнюю палату парламента через интернет-приемную.
На первом месте по числу обращений депутатам – фракция «Единая Россия», на втором – КПРФ. Чаще всего писали спикеру Думы Вячеславу Володину (свыше 12 000 обращений), первому замглавы комитета по экологии Владимиру Бурматову (почти 6000), главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну (747 обращений), а также лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, главе комитета по экологии Дмитрию Кобылкину, главе фракции ЕР Владимиру Васильеву, вице-спикеру Петру Толстому, а также депутатам Михаилу Делягину (фракция «Справедливая Россия») и Анжелике Глазковой (КПРФ).
16 000 обращений только в мае касалось темы «Материально-бытовое обеспечение военнослужащих по контракту». Эта графа в отчетности появилась в последнем месяце весны. Для сравнения, на втором месте по числу поступивших обращений за три месяца – тема Конституции (14 500), на третьем – гуманное отношение к животным (свыше 14 000, связано с рассмотрением в Думе инициативы о праве регионов выбирать способы борьбы с бездомными животными).
Миронов подтвердил «Ведомостям», что большой блок вопросов граждан касается проведения военной операции, защиты прав ее участников и членов их семей. «Проблем тут, к сожалению, хватает», – прокомментировал он. Среди этих вопросов, по его словам, помощь военнослужащим в получении статуса ветерана боевых действий, содействие в получении положенных выплат денежного довольствия, содействие в направлении на военно-врачебные комиссии, лечение и медицинское обслуживание, помощь в получении социального жилья.
«Нас просят помочь разыскать пропавших на полях родственников, в том числе находящихся в плену, кому-то нужны документы о гибели близких для получения положенных выплат. Есть просьбы, связанные с предоставлением положенного отпуска для военнослужащих, в предоставлении отсрочки от частичной мобилизации или в демобилизации военнослужащих, имеющих трех и более детей», – рассказал Миронов.
Глазкова тоже сказала «Ведомостям», что получала обращения с жалобами на невыплаты участникам спецоперации денежного довольствия, но, по ее словам, Минобороны реагирует на них быстро.
Откуда пишут
Чаще других обращались в Госдуму жители республик Татарстан и Чувашия, Краснодарского и Ставропольского края, Московской, Ростовской, Саратовской и Челябинской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Самым «популярным» у граждан был комитет по обороне (почти 70% от всех обращений в комитеты), на втором месте – по экологии и охране окружающей среды.
Обращаться в Думу могли на фоне широкой рекламной кампании о привлечении на военную службу по контракту, допускает политолог Павел Склянчук, и на фоне новостей с фронта. Кроме того, в мае депутаты половину месяца проводили в регионах, поэтому их встречи с семьями участников спецоперации логично продолжились в виде увеличения числа жалоб граждан, отмечает эксперт. Кроме того, широкий резонанс вызвал закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников, в связи с чем их родственники могли обращаться за разъяснениями к депутатам, добавляет Склянчук.
Большое количество изменений касалось проблем в части статуса мобилизованных – это имеет массовый интерес, отсюда большое количество обращений по данной тематике, говорит политолог Владимир Слатинов. Тренд будет сохраняться в начале осенней сессии, уверен он, но затем ситуация может измениться: «С учетом принятия бюджета и возможных инициатив в сфере социально-экономической сферы в условиях, когда с осени будет постепенно раскручиваться президентская кампания, эта доля [обращений] может немного сократиться».
В подготовке статьи участвовали Екатерина Гробман и Анастасия Майер