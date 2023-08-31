Представитель папы римского в России объяснил его слова о русских царях

Представитель папы римского в России объяснил его слова о русских царяхИх позитивная оценка в обращении к католикам возмутила Украину и Прибалтику
Упоминание папой римским Франциском императора Петра I и императрицы Екатерины II в обращении 25 августа к российской католической молодежи подчеркивало преемственность и связь с европейской и западной культурой. Эти слова не имели целью демонстрацию пророссийской позиции или возвеличивание идеи российского государства понтификом в конфликте на Украине, как их поняли в Киеве и Прибалтике. Так «Ведомостям» объяснил слова Франциска глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, выступающий доверенным лицом главы Римской католической церкви в России.
«Петр I, Екатерина II воспринимаются папой Франциском как символ принадлежности к европейской, западной культуре, общехристианской цивилизации. Это отсылка ко времени, когда Россия начала интеграцию в западный мир на равных. Имена этих правителей для папы как духовного лидера Запада – символы "своих", они легитимизируют Россию на Западе как "свою"», – сказал Севастьянов в беседе с «Ведомостями».
По словам Севастьянова, папа считает правильным не изолировать Россию от Европы и Запада, что сейчас в значительной степени происходит на фоне конфликта на Украине, а вновь предложить ей интеграцию в западное культурно-политическое пространство как носительнице и наследнице христианской и европейской культуры. Глава Всемирного союза староверов добавил, что понтифик считает необходимым поиск мирного решения российско-украинского конфликта уже сейчас.
«Позиция папы заключается в том, чтобы Россия и Украина начали переговоры прямо сейчас. Причем сами по себе контакты для подготовки к разрешению ситуации можно вести даже несмотря на продолжение боевых действий и, в первую очередь, нужно добиться прекращения огня. Наоборот, какие-либо ультиматумы как условие переговоров понтифик считает неуместными», – сказал Севастьянов. По его словам, папа принципиально воздерживается от оценок территориального вопроса.
В современном официальном историческом дискурсе Украины фигуры императора Петра Великого и императрицы Екатерины Великой трактуются в резко негативном ключе, их связывают с «колонизацией» и «русификацией». Территории двух современных республик Прибалтики – Эстонии и большей части Латвии – вошли в состав Российской империи при Петре Великом в 1721 г., а Литвы – при Екатерине Великой, в 1795 г., по итогам третьего раздела Речи Посполитой.
Поводом для продолжающейся реакции Украины и поддерживающих ее стран Прибалтики стало выступление папы Франциска по видеосвязи на мероприятии, прошедшем в католической базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге 25 августа. Папа сказал: «Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».
28 августа слова Франциска раскритиковал глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Негативно о содержании выступления понтифика высказался и официальный представитель МИД Украины Олег Николаенко. 29 августа бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес назвал слова папы римского «по-настоящему отвратительными». 30 августа МИД Литвы вызвал апостольского нунция (официального представителя Ватикана в стране) для беседы. Она состоится «в начале сентября, когда архиепископ Петар Райич вернется из отпуска», заявила представительница министерства Паулину Левицките. В тот же день в интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал папу римского Франциска «инструментом российской пропаганды».
Позже глава службы печати Ватикана Маттео Бруни в ответ на критику папы пояснил, что тот «намеревался призвать [российскую католическую] молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России». Но критика со стороны различных украинских чиновников и общественных лиц продолжилась. В свою очередь 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно воспринял слова папы римского Франциска о наследии России и ее императоров. «Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни. И то, что понтифик звучит с этими усилиями [российского государства по напоминанию о российском культурном наследии] в унисон, – это весьма и весьма отрадно», – сказал тогда Песков
Скандал вокруг заявлений папы Франциска продолжает разворачиваться на фоне его начавшегося визита в Монголию, граничащую как с Россией, так и с Китаем. В Улан-Баторе понтифик проведет общение с монгольской паствой, насчитывающей всего лишь 1500 человек от 3,3 млн населения страны – «малую в числе, но живую в вере», по выражению понтифика. Глава Римской католической церкви пробудет в Монголии до 4 сентября. Планируется, что 1 сентября в Государственном дворце Монголии папа обратится с неким посланием не только к политическим лидерам Монголии, но и к местному дипломатическому корпусу, в который входят сотрудники посольств России, Китая и Северной Кореи. При этом, по информации Reuters, в сентябре 2022 г. Франциск пытался лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, когда оба находились в Казахстане. Тогда, комментируя визит понтифика, казахстанский президент Касым-Жомарт Токакев заявил, что «нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить «хельсинкский дух», стремление строить более стабильный и спокойный мир».
В конце июня 2023 г. посланник папы римского, архиепископ Болоньи и кардинал Маттео Дзуппи в Москве провел встречи с помощником президента Юрием Ушаковым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Целью визита в российскую столицу в Ватикане назвали «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира» в конфликте России и Украины. До этого Дзуппи посещал с той же целью Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (сам папа встречался с украинским лидером лично в мае). О деталях этих визитов публично ничего не сообщалось.