Представитель папы римского в России объяснил его слова о русских царях

Скандал вокруг заявлений папы Франциска продолжает разворачиваться на фоне его начавшегося визита в Монголию, граничащую как с Россией, так и с Китаем. В Улан-Баторе понтифик проведет общение с монгольской паствой, насчитывающей всего лишь 1500 человек от 3,3 млн населения страны – «малую в числе, но живую в вере», по выражению понтифика. Глава Римской католической церкви пробудет в Монголии до 4 сентября. Планируется, что 1 сентября в Государственном дворце Монголии папа обратится с неким посланием не только к политическим лидерам Монголии, но и к местному дипломатическому корпусу, в который входят сотрудники посольств России, Китая и Северной Кореи. При этом, по информации Reuters, в сентябре 2022 г. Франциск пытался лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, когда оба находились в Казахстане. Тогда, комментируя визит понтифика, казахстанский президент Касым-Жомарт Токакев заявил, что «нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить «хельсинкский дух», стремление строить более стабильный и спокойный мир».