Перед выборами главы Хакасии из «Единой России» выходят нелояльные чиновники

Перед выборами главы Хакасии из «Единой России» выходят нелояльные чиновникиЕдинороссы проходят «боевое политическое крещение», считают в самой партии
«Единая Россия» (ЕР) в Хакасии, где в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы главы республики и депутатов верховного совета, в ходе предвыборной кампании уже потеряла четырех членов, включая бессменного с 1990-х гг. председателя регионального парламента Владимира Штыгашева (выдвинут от КПРФ). 9 августа о выходе из ЕР заявил глава Сорска Владимир Найденов. Об этом сообщало ИА «Хакасия». Он поддержал главу Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ).
Выходу Найденова из «Единой России» предшествовал визит в Сорск кандидата в главы республики от «Единой России» Сергея Сокола, который заявлял, что в городе «накопилась масса проблем». В частности, Сокол указывал на долги перед кредиторами у Сорского ГОКа и ферромолибденового завода и задержку этими предприятиями выплат зарплат сотрудникам. Кроме этого он жаловался на «несвоевременный вывоз мусора, недостаток врачей и учителей». Также из ЕР вышел глава Таштыпского района Николай Чебодаев, где с 2021 г. прописан Сокол (одномандатник от республики).
А 31 августа о своем выходе из ЕР объявил глава Солнечного сельсовета (Усть-Абаканский район) Николай Сергеев, состоявший в партийных рядах с 2006 г. Свое решение он объяснил местным СМИ несогласием с действиями некоторых бывших однопартийцев, которые «себе много приписывают, прикрываясь партией». Конкретных имен Сергеев называть не стал.
Политолог Евгений Минченко считает «парад выходов» из «Единой России» в Хакасии «технологической заготовкой». «Думаю, что на самом деле все эти фигуры уже давно были перевербованы [противниками Сокола], просто они совершенно намеренно сделали так, чтобы это происходило поэтапно именно для того, чтобы создать событийный ход», – сказал он «Ведомостям».
Массовым не считает выход функционеров из «Единой России» в Хакасии политолог Ростислав Туровский. «Случаи единичные, но они получают большую огласку в ситуации противостояния Коновалова и Сокола. Действительно, из партии уходят те, кто не приемлет приход к власти Сокола. Но многие просто выжидают», – считает эксперт.
Большинство муниципалитетов в Хакасии сейчас на стороне Сокола, говорит PR-консультант Василий Дамов. «Из городов Коновалова открыто поддерживает только Сорск, из районов – Таштыпский и Боградский (глава Сергей Клименко – беспартийный, выдвигался на выборы в 2019 г. от КПРФ. – «Ведомости»). Но интрига в том, что «официальная» поддержка в рамках единого дня голосования может не превратиться в фактическую, если главы будут сомневаться не то что в победе Коновалова, а хотя бы во втором туре», – отмечает он.
По мнению Дамова, «переходящие сейчас с одной стороны на другую главы, скорее всего, на не очень хорошем счету у Сокола, поэтому если он выигрывает, они все равно вынуждены будут уйти, а так у них остается шанс».
В самой «Единой России» не видят проблем в массовой сдаче партбилетов в Хакасии. Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов считает, что это «политизация, ведущая к естественному процессу политического определения». «Актив проходит «боевое политическое крещение», и каждый показывает, на что он годен. Быть верным партийному братству в сложных условиях – задача для сильных. Сильные с нами. Слабые – вы сами все видите», – сказал он «Ведомостям».
Говоря конкретно о Николае Сергееве, Перминов заявил, что тот «покинул партию после того, как был зафиксирован факт работы указанного гражданина агитатором одной «альтернативной» политической партии». «Убежал, а мы забыли. Нам точно не по пути», – добавил единоросс.
Выборы главы Хакасии политологи называют единственными конкурентными в России в 2023 г. Центризбирком (ЦИК) после обращения сенатора от республики Валерия Усатюка о якобы «готовящихся массовых фальсификациях» направит туда комиссию с представителями прокуратуры и МВД. «Тройка» из представителей ЦИК и правоохранительных органов планирует работать в Хакасии до 12 сентября.