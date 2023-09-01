Перед выборами главы Хакасии из «Единой России» выходят нелояльные чиновники

Большинство муниципалитетов в Хакасии сейчас на стороне Сокола, говорит PR-консультант Василий Дамов. «Из городов Коновалова открыто поддерживает только Сорск, из районов – Таштыпский и Боградский (глава Сергей Клименко – беспартийный, выдвигался на выборы в 2019 г. от КПРФ. – «Ведомости»). Но интрига в том, что «официальная» поддержка в рамках единого дня голосования может не превратиться в фактическую, если главы будут сомневаться не то что в победе Коновалова, а хотя бы во втором туре», – отмечает он.