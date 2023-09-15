Почему исчез неоднократно посещавший Россию министр обороны КНР

15 сентября посол обратил внимание на отсутсвие Ли на переговоров с главнокомандующим ВМФ Сингапура Шон Уотом во время его поездки в Китай с 4 по 9 сентября. В то же время, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на вьетнамских чиновников, китайский министр внезапно отказался от встречи с руководителями оборонного ведомства Вьетнама на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству двух стран «по состоянию здоровья». При этом на брифинге 15 сентября представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в ведомстве не владеют информацией относительно причин отсутствия Ли.