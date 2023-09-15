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Почему исчез неоднократно посещавший Россию министр обороны КНР

С начала года в Китае постов уже лишились министр иностранных дел и два военачальника
Нурлан Гасымов Роман Романов
wikimedia.org

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от занимаемой должности и в настоящее время находится под следствием по обвинению в коррупции. Об этом 15 сентября сообщили издания Washington Post и The Economist со ссылкой на чиновников в Белом доме, которые осведомлены о выводах разведки США.

Собеседники изданий отмечают, что с конца августа Ли не появлялся на публике и пропустил запланированные встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама и Сингапура. В последний раз министра видели во время его выступления с программной речью на третьем Китайско-Африканском форуме по вопросам мира и безопасности 29 августа. 

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Это не первое неожиданное исчезновение высокопоставленных китайских чиновников из публичного пространства в последние месяцы. В июле председатель КНР Си Цзиньпин уволил министра иностранных дел КНР Цинь Гана, проработавшего на этом посту всего семь месяцев. Цинь до этого также долго не появлялся на публике. И в том же месяце министерство обороны Китая объявило о начале широкомасштабного коррупционного расследования в сфере закупок вооружения и оборудования, начиная с 2017 г.

Сам Ли Шанфу возглавлял отдел разработки оборудования Центральной военной комиссии с 2017 по 2022 гг. При этом в июле в оборонном ведомстве не уточнили, станет ли нынешний министр обороны фигурантом дела. Это судебное разбирательство также совпало с отставкой двух китайских высокопоставленных генералов, командующих ядерными силами Китая, которые перед этим несколько месяцев тоже не появлялись на публике. Их подозревали в утечке секретной информации.

Первым заметил отсутствие Ли в публичном поле посол США в Японии, бывший советник экс-президента США Барака Обамы Рам Эмануэль на своей странице в Х (бывший Twitter) 8 сентября. Эмануэль написав, что неожиданное исчезновение китайских чиновников напоминают ему романы Агаты Кристи.

15 сентября посол обратил внимание на отсутсвие Ли на переговоров с главнокомандующим ВМФ Сингапура Шон Уотом во время его поездки в Китай с 4 по 9 сентября. В то же время, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на вьетнамских чиновников, китайский министр внезапно отказался от встречи с руководителями оборонного ведомства Вьетнама на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству двух стран «по состоянию здоровья». При этом на брифинге 15 сентября представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в ведомстве не владеют информацией относительно причин отсутствия Ли. 

В статусе министра обороны Ли посещал Россию два раза — 16 апреля в Москве он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, а 15 августа он принял участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности.

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Одной из версий причин предполагаемого отстранения Ли Шанфу является стремление Пекина восстановить диалог по линии минобороны с США с минимальными имиджевыми потерями, заявил руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов. Как объяснил эксперт, ранее восстановить диалог на уровне военных двух стран не удавалось, так как Ли Шанфу находился под санкциями, и американцы отказывались их снимать.

Вашингтон ввел санкции против китайского чиновника в 2018 г. за предполагаемую закупку в России боевых самолетов Су-35 и оборудования для зенитно-ракетного комплекса С-400, которую курировал Ли. С тех пор Китай отказывался вести переговоры с американцами по линии оборонных ведомств. Ломанов не исключил, что Ли могут перевести на другую высокопоставленную должность. «Китайская политика не склонна выплескивать скандалы и слухи, за кулисами происходят аппаратные игры, отчего порой кадровые назначения трудно объяснить», — добавил эксперт. 

Исчезновение Ли Шанфу может быть связано с непрекращающимися с момента прихода к власти Си Цзиньпина антикоррупционными расследованиями в китайской армии, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. «Если отсутствие министра в публичном поле связано с его болезнью, то все равно судьба Ли не предопределена. Вероятно, он лишь отстранен от должности на время внутреннего расследования, за которое в армии отвечает комиссия по проверке дисциплины при Военном совете ЦК КПК», – резюмировал Денисов.

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