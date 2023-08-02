Почему в Китае внезапно сменился командующий стратегическими ядерными силами

Почему в Китае внезапно сменился командующий стратегическими ядерными силамиЕго предшественник и зам ранее надолго «исчезли» из публичного поля, как и смещенный глава МИД
Новым командующим Ракетных войск (аналог российских РВСН) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) назначен генерал-полковник Ван Хоубинь, до того занимавший пост заместителя командующего Военно-морских сил (ВМС) НОАК. Его заместителем стал генерал-полковник, член Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Сюй Сишэн.
Соответствующее решение 1 августа принял председатель КНР Си Цзиньпин, о чем было объявлено по Центральному телевидению Китая. Ван заменил генерала Ли Юйчао, а Сюй – Лю Гуанбиня, которые последние несколько месяцев не появлялись на публике. Это самая крупная незапланированная перестановка в военном руководстве Китая за последнее десятилетие.
За день до назначения Ван и Сюй присвоены звания генерал-полковников – высшие в НОАК, следует из сообщения минобороны КНР. Соответствующие грамоты им вручил председатель КНР Си Цзиньпин.
Позже китайские Caixin и Beijing Youth Daily отметили, что церемония присвоения званий генерал-полковников Вану и Сюю, – уже третья, проведенная Центральным военным советом в 2023 г. (его возглавляет председатель КНР). Ван и Сюй ранее занимали должности замкомандующего ВМС НОАК и заместителя политкомиссара командования Южного ТВД соответственно, и не имели отношения к стратегическим ядерным силам.
Это самая необычная перестановка с 2014 г., которая, скорее всего, призвана подчеркнуть полный контроль китайской компартии над вооруженными силами страны.
Гонконгская South China Morning Post (SCMP) ранее сообщала, что снятые с постов руководители могли столкнуться с обвинениями в коррупции при работе с оборонными предприятиями в Пекине. Кроме них под преследование мог попасть и заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Чжан Чжэньчжун. Расследование, по данным газеты, могло начаться после смены министра обороны КНР в марте 2023 г. – тогда Вэй Фэнхэ сменил Ли Шанфу.
Эксперты пекинского аналитического центра военной науки «Юань Ван» в комментарии SCMP отметили, что переход Ван Хоубиня из ВМС в Ракетные войска можно назвать беспрецедентным, но с другой стороны – свидетельствующим об уверенности НОАК в своих возможностях по ведению боевых действий разного вида. Упор на интеграцию ядерных систем воздушного, наземного и морского базирования может быть направлен на усиление координации всех боевых подразделений. Кроме того, перестановки могут быть ставкой на приток «свежей крови» в руководство армии.
Смещенный с поста 60-летний Ли Юйчао окончил Университет национальной обороны НОАК и поступил на службу во Второй артиллерийский корпус, который в 2016 г. и был преобразован в Ракетные войска. С апреля 2020 г. по январь 2022 г. Ли был начальником штаба Ракетных войск, а затем получил там главный пост. В ноябре он 2022 г. был избран в состав ЦК КПК.
Покинувший пост 60-летний Лю Гуанбинь с 2016 по 2019 гг. был ректором Инженерного университета ракетных войск НОАК, в 2018 г. получил еще и пост начальника управления по оснащению Ракетных войск, а последнее повышение получил в июне 2022 г.
Назначенный командующим Ракетных войск 62-летний Ван Хоубинь находится на военно-морской службе НОАК с 1979 г. В январе 2016 г. он получил должность начальника штаба Южного флота ВМС, а в 2018 г. был повышен до замначальника штаба ВМС. С декабря 2019 г. до нового назначения в 2023 г. Ван был замкомандующим всего флотом Китая.
25 июля после еще одного «исчезновения» из публичного поля длиной ровно в месяц со своего поста был снят министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Его преемником стал уже ранее занимавший почти 10 лет министерское кресло Ван И, который при этом сохранил пост заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам (куратор всей внешней политики). Среди самых обсуждаемых версий об истинной причине отставки экс-министра в западных СМИ – его возможная внебрачная связь с телеведущей гонконгской Phoenix TV Фу Сяотянь, которой он давал интервью в марте 2022 г.
Китайский флот за последнее время заметно расширился: например, он имеет в своем составе как ядерный компонент в виде атомных ракетных подводных лодок, так и значительное количество береговых комплексов тяжелых противокорабельных ракет, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ван Хоубинь как раз имеет бэкграунд в сфере береговых ракетных войск, и потому может понимать необходимую техническую специфику на новой позиции. Кроме того, само по себе командование в НОАК любыми войсками подразумевает не оперативное командование и управление войсками, а ответственность за развитие – закупки, научно-техническая политика и т.п., говорит эксперт.
Прошлые же руководители Ракетных войск, вероятней всего, исчезли из публичного поля именно из-за расследования в связи с злоупотреблением полномочий, предполагает Кашин. Логично, что новый руководитель в такой ситуации – человек извне, да еще и в тандеме с политкомиссаром Сюй Сишэном, который отвечает во многом за надзор и дисциплину, заключил Кашин.