Почему в Китае внезапно сменился командующий стратегическими ядерными силами

Китайский флот за последнее время заметно расширился: например, он имеет в своем составе как ядерный компонент в виде атомных ракетных подводных лодок, так и значительное количество береговых комплексов тяжелых противокорабельных ракет, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ван Хоубинь как раз имеет бэкграунд в сфере береговых ракетных войск, и потому может понимать необходимую техническую специфику на новой позиции. Кроме того, само по себе командование в НОАК любыми войсками подразумевает не оперативное командование и управление войсками, а ответственность за развитие – закупки, научно-техническая политика и т.п., говорит эксперт.