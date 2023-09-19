Правительство сочло угрозой виртуальные мобильные номера

В то же время такие номера стали активно использоваться для регистрации на покинувших российский рынок платформах – Netflix, Steam, Tinder и др., писали «Ведомости» в феврале 2023 г. со ссылкой на статистику поисковых запросов в «Яндексе» и Google. Так, например, в январе 2022 г. виртуальные номера в «Яндексе» искали 111 000 раз, в январе 2023 г. – 247 000, сообщал «Ведомостям» представитель «Яндекса». «Ведомости» направили запрос в «Яндекс» по актуальной статистике поисковых запросов.