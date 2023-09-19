Правительство сочло угрозой виртуальные мобильные номера

Правительство сочло угрозой виртуальные мобильные номераРаботу сервисов по их выдаче запретят через год
Правительство России признало угрозой безопасности в сфере связи и интернета использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров), с начала сентября 2024 г. планируется блокировать сервисы, которые предоставляют такие номера, сообщил во вторник 19 сентября ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства правительственное постановление.
Документ «вносит изменения в правила централизованного управления сетью связи общего пользования», отмечает агентство. «Согласно постановлению, перечень угроз в этой сфере теперь дополнен пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации», – сообщил ТАСС.
Информацию о постановлении правительства по сервисам виртуальных номеров «Ведомостям» подтвердил представитель Роскомнадзора. «Такие сервисы позволяют получать sms-сообщения для подтверждения регистрации в социальных сетях и мессенджерах с целью обхода предусмотренной законом идентификации, – пояснил представитель Роскомнадзора. – Аккаунты, зарегистрированные таким образом, злоумышленники используют в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма и несут реальную угрозу обществу».
Также информацию о постановлении подтвердили в Минцифры. «Для тех, кто пользуется арендованными номерами, есть время зарегистрировать аккаунт в мессенджере (или другом интернет-сервисе) на номер телефона, полученный у оператора связи по абонентскому договору», – уточнил представитель Минцифры.
В качестве пояснения необходимости принятия новых норм ТАСС сообщал о возможности использования виртуальных номеров злоумышленниками при регистрации в крупных соцсетях и мессенджерах для совершения противоправных действий.
В то же время такие номера стали активно использоваться для регистрации на покинувших российский рынок платформах – Netflix, Steam, Tinder и др., писали «Ведомости» в феврале 2023 г. со ссылкой на статистику поисковых запросов в «Яндексе» и Google. Так, например, в январе 2022 г. виртуальные номера в «Яндексе» искали 111 000 раз, в январе 2023 г. – 247 000, сообщал «Ведомостям» представитель «Яндекса». «Ведомости» направили запрос в «Яндекс» по актуальной статистике поисковых запросов.
Виртуальные номера востребованы для перечисления оплаты зарубежным сервисам – от онлайн-кинотеатров до криптовалютных бирж, говорил «Ведомостям» руководитель отдела продвижения сервиса облачной телефонии Novofon.com Павел Карев.
«Виртуальные номера, особенно номера зарубежных провайдеров, действительно позволяют получать доступ к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации пользователя. Такие номера зачастую используют не какие-то "криминальные элементы", а те, кто хочет анонимизировать свою интернет-активность, кто не готов делиться данными с многочисленными желающими подсматривать и подслушивать, включая маркетологов», – обращает внимание аналитик Алексей Бойко, автор Telegram-канала ABloud62. Блокировка сервисов виртуальных номеров, таким образом, может создать неудобства таким добропорядочным пользователям, отмечает эксперт.
Законопослушных пользователей сервисов виртуальных номеров, конечно, гораздо больше, чем злоумышленников, согласен с Бойко гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Наверное, в более спокойное время можно было бы ничего не делать с распространением виртуальных номеров. Но сейчас, к сожалению, такие номера стали часто использоваться для совершения противоправных действий», – отметил Кусков.
Но действенный эффект от блокировки таких сервисов может быть только после того, как прекратится неконтролируемая продажа сим-карт без предъявления паспорта на всевозможных вокзалах и рынках, добавил Кусков.