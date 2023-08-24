Россияне распробовали виртуальные сим-карты

Россияне с июля 2022 г. по июль 2023 г. подключили 1 млн виртуальных сим-карт (eSIM). При этом всего с момента официального запуска технологии в 2019 г. операторы набрали около 3 млн виртуальных абонентов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в одном из операторов связи и подтвердили собеседники еще в трех телекомкомпаниях. Резкое оживление интереса связано с достижением компромисса между силовыми структурами, Минцифры и телекомоператорами, которым разрешили использовать удаленную регистрацию сим-карт и подтверждать личность абонента на «Госуслугах» и через «Госключ», объясняют собеседники «Ведомостей».