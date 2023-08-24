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Россияне распробовали виртуальные сим-карты

В основном абоненты используют их для регистрации на сторонних сервисах
Анна Устинова
Проблемы с безопасностью eSIM вызывали вопросы у силовых структур, но запуск «Госключа» для пользователей стимулировал подключения виртуальных сим-карт / Максим Стулов / Ведомости

Россияне с июля 2022 г. по июль 2023 г. подключили 1 млн виртуальных сим-карт (eSIM). При этом всего с момента официального запуска технологии в 2019 г. операторы набрали около 3 млн виртуальных абонентов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в одном из операторов связи и подтвердили собеседники еще в трех телекомкомпаниях. Резкое оживление интереса связано с достижением компромисса между силовыми структурами, Минцифры и телекомоператорами, которым разрешили использовать удаленную регистрацию сим-карт и подтверждать личность абонента на «Госуслугах» и через «Госключ», объясняют собеседники «Ведомостей».

Общее количество сим-карт телекомоператоров «большой четверки» – Tele2, «Билайна», «Мегафона», МТС – составляет, по данным самих компаний, 255 млн (по оценке Telecom Daily, 14% из них – устройства интернета вещей).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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