Коммунисты не признают результаты выборов в трех регионах

Коммунисты не признают результаты выборов в трех регионахВпрочем, о планах оспаривать их в суде они не заявляют, подчеркивают эксперты
КПРФ «политически» не признает итоги губернаторской избирательной кампании в Алтайском крае (там депутат Госдумы Мария Прусакова не смогла пройти муниципальный фильтр). Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Коммунисты также отказались признать итоги выборов главы Ивановской области (от КПРФ участвовал первый секретарь регионального обкома Александр Бойков). Кроме того, не признаны итоги выборов в заксобрания этого региона и Ростовской области.
Решение о непризнании выборов в трех регионах было принято 19 сентября на заседании президиума ЦК КПРФ, посвященном итогам голосования-2023. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем Telegram-канале при этом отметил, что решение президиума «не отменяет жестких оценок конкретных выборов, принятых на уровне региональных и местных отделений».
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил «Ведомостям», что политики на местах уже готовят обращения и заявления по конкретным фактам нарушений в ходе выборов. «Мы оцениваем результаты выборов по совокупности фактов, включая подходы к ведению избирательных кампаний. Это политическое решение», – сказал он. Если будут выявлены конкретные нарушения, то партия может обратиться и в правоохранительные органы.
15 сентября Обухов говорил «Ведомостям», что поступили предложения о непризнании выборов «от широкого спектра» региональных отделений – «от Амура до Ростова, от Ульяновска до Воронежа». Тогда же первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков рассказал, что юристы КПРФ написали несколько жалоб на ход голосования в ряде регионов. «По отдельным регионам, по отдельным избирательным участкам жалобы уже подготовлены. Юристы сделали, теперь должны политики посмотреть», – пояснил он «Ведомостям».
К примеру, в Ростовской области на первом заседания заксобрания переизбравшийся коммунист Алексей Мисан предложил и вовсе расформировать региональный избирком. «Неужели вам самим неинтересно, сколько реальных жителей вашего округа вас реально поддерживают?» – обратился он к коллегам.
На отказ Зюганова признавать результаты голосования лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании ответил ему, что выборы депутатов парламента Ивановской области, где ЛДПР стала второй после «Единой России» по числу мандатов, обогнав КПРФ, – это не «безобразие», а это «люди проголосовали».
Отказ КПРФ признавать результаты выборов не приведет к попытке их реального пересмотра, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Коммунисты, с одной стороны, хотят продемонстрировать, что партия оппозиционная, поскольку «таков запрос их электорального ядра». Их избирателю нужно, чтобы КПРФ оставалась своеобразным «советским и патриотичным критиком власти». С другой стороны, коммунисты учитывают интересы их региональных «активов». Если бы КПРФ признали бы выборы, например, в Алтайском крае, то это могло привести к конфликту с местным активом, говорит Макаркин: «Это страшнее, чем обидеть избирателя, потому что избиратель к следующим выборам это может забыть, а актив ничего не забывает». Но партия не пойдет оспаривать результаты в суды и не будет призывать к акциям протеста, потому что руководство КПРФ не заинтересовано в реальном конфликте с властью, резюмировал эксперт.
«Это традиционная история для КПРФ, они [не признают выборы] из раза в раз, чтобы привлечь к себе внимание и обозначиться на оппозиционном фланге», – пояснил политолог Александр Немцев «Ведомостям».