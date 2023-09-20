Коммунисты не признают результаты выборов в трех регионах

Отказ КПРФ признавать результаты выборов не приведет к попытке их реального пересмотра, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Коммунисты, с одной стороны, хотят продемонстрировать, что партия оппозиционная, поскольку «таков запрос их электорального ядра». Их избирателю нужно, чтобы КПРФ оставалась своеобразным «советским и патриотичным критиком власти». С другой стороны, коммунисты учитывают интересы их региональных «активов». Если бы КПРФ признали бы выборы, например, в Алтайском крае, то это могло привести к конфликту с местным активом, говорит Макаркин: «Это страшнее, чем обидеть избирателя, потому что избиратель к следующим выборам это может забыть, а актив ничего не забывает». Но партия не пойдет оспаривать результаты в суды и не будет призывать к акциям протеста, потому что руководство КПРФ не заинтересовано в реальном конфликте с властью, резюмировал эксперт.