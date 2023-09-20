Владимир Путин пообщался с попечительским советом Мариинского театра впервые с 2017 года

Последний раз Путин встречался с членами попечительского совета Мариинского театра в ноябре 2017 г., а до этого в декабре 2015 г. На сайте Мариинского театра нет списка членов попечительского совета, а на сайте Кремля опубликован список участников встречи в 2015 г. Тогда на таком заседании было больше участников. К примеру, сейчас из иностранных участников был только Дегумуа (в 2015 г. он занимал пост вице-президента компании «Бомбардье Аэроспейс Бизнес Эйркрафт»). А тогда, кроме Дегмуа, участвовали на тот момент исполнительный председатель совета директоров «Бомбардье Инкорпорейтед» Пьер Бодуэн, советник компании «Си Джи Ай» Коринна цу Зайн Виттгенштайн, министр по делам культуры, молодежи и социального развития ОАЭ Нахьян бен Мубарак Аль Нахьян, гендиректор «Нестле» в России Маурицио Патарнелло, генеральный менеджер компании «Джапан Тобакко Интернэшнл» в России Антуан Эрнст и др. Не участвовали в нынешней встрече и некоторые представители российского бизнеса, которые были на таком заседании в 2015 г. – например, Давид Якобашвили, Михаил Прохоров и др.