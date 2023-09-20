Владимир Путин пообщался с попечительским советом Мариинского театра впервые с 2017 года

Владимир Путин пообщался с попечительским советом Мариинского театра впервые с 2017 годаПо итогам встречи спонсоры увеличат поддержку Мариинки
Президент России Владимир Путин провел встречу с членами попечительского совета Мариинского театра в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча приурочена к 240-летию театра, которое будет праздноваться 5 октября. Это первая встреча президента с попечительским советом театра за шесть лет. До этого Путин проводил ее в ноябре 2017 г.
Президент анонсировал, что художественный руководитель и директор театра Валерий Гергиев расскажет о результатах работы, какие проблемы требуют решения, что намечено на перспективу. Он поблагодарил руководство и сотрудников Мариинского театра за то, что обеспечили доступность постановок и выступлений артистов мирового уровня для жителей российских регионов. По его словам, в конце 2024 г. филиал Мариинки появится в Кемерово – в дополнение к трем сценам в Санкт-Петербурге, сценам во Владивостоке и Владикавказе.
Путин подчеркнул, что состав Мариинского театра – один из самых талантливых и плодотворных творческих коллективов не только России, но и всего мира. По его мнению, в этом есть заслуга и членов попечительского совета. Он поблагодарил их за помощь в текущей деятельности театра и в воплощении крупных культурных инициатив, вроде Московского Пасхального фестиваля и фестиваля «Звезды белых ночей». Далее президент вновь высказался о том, что сейчас есть попытки отменить русскую культуру. Он уже неоднократно выступал с этим тезисом. По его мнению, «кто встал на этот путь – обкрадывает сам себя».
Приоритетом для коллектива театра всегда были выступления в родном Санкт-Петербурге – за последние 15 лет их число выросло в восемь-десять раз, заявил Гергиев. Он рассказал о разных проектах и выступлениях театра – Пасхальном фестивале, выступлении в Тихвине и Пскове, фестивале Стравинского. «Перед нами стоят достаточно сложные вопросы – об этом поговорим коротко, но очень ясно, мне кажется, чуть-чуть позже», – сказал Гергиев. После чего поблагодарил президента и членов попечительского совета за помощь. По словам Гергиева, поддержка артистам необходима: «Она стала более остро сегодня о себе напоминать, эта необходимость». Далее Гергиев перешел к таким «необходимостям», в частности, что во Владикавказе сейчас строятся два зала Мариинки: «Там нет государственных средств и не будет». После этого открытая часть встречи прервалась.
Среди участников заседания кроме президента и худрука театра были министр культуры Ольга Любимова, советник президента Владимир Толстой и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Во встрече участвовали сопредседатели попечительского совета – предправления «Сбербанка» Герман Греф и советник по корпоративному развитию в «Яндексе» Алексей Кудрин, а также члены попечительского совета – председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, управляющий партнер «Технологии доверия» Игорь Лотаков, председатель совета директоров благотворительного фонда «Сафмар» Михаил Гуцериев, предправления «Банка ВТБ» Андрей Костин, декан экономического факультета СПбГУ Отар Маргания, гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент «ПК «Балтика» Таймураз Боллоев, предправления «Алросы» Павел Маринычев, председатель набсовета «Герофарм» Петр Родионов и акционер компании Rocks of fire SPC Кристоф Дегумуа.
Последний раз Путин встречался с членами попечительского совета Мариинского театра в ноябре 2017 г., а до этого в декабре 2015 г. На сайте Мариинского театра нет списка членов попечительского совета, а на сайте Кремля опубликован список участников встречи в 2015 г. Тогда на таком заседании было больше участников. К примеру, сейчас из иностранных участников был только Дегумуа (в 2015 г. он занимал пост вице-президента компании «Бомбардье Аэроспейс Бизнес Эйркрафт»). А тогда, кроме Дегмуа, участвовали на тот момент исполнительный председатель совета директоров «Бомбардье Инкорпорейтед» Пьер Бодуэн, советник компании «Си Джи Ай» Коринна цу Зайн Виттгенштайн, министр по делам культуры, молодежи и социального развития ОАЭ Нахьян бен Мубарак Аль Нахьян, гендиректор «Нестле» в России Маурицио Патарнелло, генеральный менеджер компании «Джапан Тобакко Интернэшнл» в России Антуан Эрнст и др. Не участвовали в нынешней встрече и некоторые представители российского бизнеса, которые были на таком заседании в 2015 г. – например, Давид Якобашвили, Михаил Прохоров и др.
Уже после заседания попечительского совета, которое продлилось около двух часов, Кудрин сказал журналистам, что в закрытой части встречи обсуждалось увеличение поддержки спонсорами Мариинского театра. По его словам, правительство и спонсоры поддерживают Мариинку, но планируется, что меценаты еще больше увеличат вложения. «Сейчас поддержка уже немаленькая, поэтому она не вырастет в разы, но будет достаточной», – отметил он. Также на встрече говорили о развитии театра и решении задач, которые стоят перед Мариинкой, поскольку после пандемии и других ограничений гастролей театра стало меньше.