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Путин заявил, что стремящиеся отменить русскую культуру обкрадывают сами себя

Ведомости

Те, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра.

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Президент подчеркнул, что поддержка культурных проектов особенно важна в то время, когда отечественное искусство и российские артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией и попытками «отменить» русские историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись.

«Очевидно, что те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства. Не буду вдаваться здесь в детали – мы понимаем, о чем идет речь», – сказал президент.

В марте 2022 г. Путин осудил «атаку на русскую культуру». По его словам, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. 14 октября 2022 г. президент назвал бредом и чушью попытки отменить русскую культуру и призвал не поступать так же с украинской культурой. 25 января он заявил, что россияне никогда бы не додумывались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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