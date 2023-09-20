Путин заявил, что стремящиеся отменить русскую культуру обкрадывают сами себя

В марте 2022 г. Путин осудил «атаку на русскую культуру». По его словам, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. 14 октября 2022 г. президент назвал бредом и чушью попытки отменить русскую культуру и призвал не поступать так же с украинской культурой. 25 января он заявил, что россияне никогда бы не додумывались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.