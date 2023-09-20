Путин заявил, что стремящиеся отменить русскую культуру обкрадывают сами себя
Те, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра.
Президент подчеркнул, что поддержка культурных проектов особенно важна в то время, когда отечественное искусство и российские артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией и попытками «отменить» русские историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись.
«Очевидно, что те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства. Не буду вдаваться здесь в детали – мы понимаем, о чем идет речь», – сказал президент.
В марте 2022 г. Путин осудил «атаку на русскую культуру». По его словам, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. 14 октября 2022 г. президент назвал бредом и чушью попытки отменить русскую культуру и призвал не поступать так же с украинской культурой. 25 января он заявил, что россияне никогда бы не додумывались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.