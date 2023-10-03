Россия хочет сделать парламентские конференции с Латинской Америкой регулярными

Россия хочет сделать парламентские конференции с Латинской Америкой регулярнымиУчастниками первого такого саммита стали представители традиционных российских союзников в регионе
В Москве 2 октября завершилась первая межпарламентская конференция «Россия – Латинская Америка», занявшая четыре дня. В ней приняло участие около 300 представителей парламентов и экспертов из Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Колумбии, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора. Об этом заявил на пленарном заседании 2 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, сотрудничество на уровне парламентов важно не только для отношений России со странами Латинской Америки, но и для совместного «преодоления санкций, построения многополярного мира, справедливого мироустройства». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала латиноамериканских парламентариев объединить «наши усилия на международных парламентских площадках в борьбе с этим беззаконием». «Предлагаю международную конференцию сделать ежегодной, приглашаем вас на будущий год посетить Москву для того, чтобы обсудить вопросы развития наших отношений, построения многополярного мира и справедливого миропорядка», – заявил Володин.
Среди ключевых участников мероприятия оказалось несколько председателей парламентов и высокопоставленных чиновников пяти латиноамериканских государств. Это председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Хесус Родригес Гомес, президент Национального конгресса Гондураса Луис Роландо Редондо Геффаро, президент Национальной ассамблеи народной власти и госсовета Кубы Хуан Эстебан Ласо Эрнандес, спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо. Также в мероприятии принял участие зампредседателя Федерального сената национального конгресса (парламента) самой крупной страны континента – Бразилии – Венезиано Витал Ду Регу Сегунду Нету. Кроме того, среди участников конференции в Москве оказался председатель Центральноамериканского парламента Амадо Серруд Асеведо (организация включает представителей Доминиканской Республики, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Сальвадора).
Кроме них Володин заявил об участии представителей Латиноамериканского парламента (включает представителей Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна), Андского парламента (Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу), а также парламента Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла). В конференции приняли также участие члены Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и парламентского собрания Союза Беларуси и России.
В первый день работы конференции, 29 сентября, Володин и первый зампредседателя сената Бразилии Ду Регу обсудили взаимодействие России и Бразилии в рамках БРИКС. Спикер Госдумы пригласил делегацию Бразилии принять участие в парламентском форуме организации, который планируется провести в России в рамках ее председательства в объединении в 2024 г. На следующий день, 30 сентября, Володин встретился со спикером парламента традиционного партнера России в регионе – Кубы. Ее премьер-министр Мануэль Марреро Крус посещал Москву с официальным визитом 6–17 июня и встречался тогда с президентом России Владимиром Путиным. Среди приоритетов сотрудничества с Кубой Володин назвал добычу и переработку минеральных ресурсов, производство тростникового сахара, туризм, солнечную энергетику. «Правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании», – добавил он.
1 октября Володин и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гомес подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, которое, по словам председателя Госдумы, «придаст импульс развитию межпарламентского диалога и расширению двустороннего сотрудничества». С начала 2023 г. российско-венесуэльский товарооборот увеличился на 47%.
2 октября также состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству Госдумы и парламента Никарагуа. Парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения финансово-экономического взаимодействия России и Никарагуа, товарооборот между которыми с января вырос в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Володин назвал Никарагуа одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке, позиция этой страны в ООН и Центральноамериканском парламенте «полностью нами поддерживается». «Крайне важно, чтобы мы, используя формат комиссии, при рассмотрении вопросов экономического сотрудничества, со своей стороны, сделали все возможное, чтобы наши связи в экономике были такими же крепкими, как в политике», – сказал Володин.
Днем позже, 2 октября, подписано соглашение о присоединении нижней палаты российского парламента к Центральноамериканскому парламенту в качестве постоянного наблюдателя.
Межпарламентский саммит «Россия – Латинская Америка» является попыткой повторить похожий формат взаимодействия с Африкой, говорит профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Так же, как и с Африкой, Москве хотелось бы сделать формат регулярным, ежегодным, о чем и было объявлено, заметил Хейфец.
Ключевыми для России гостями являлись Бразилия как партнер в рамках БРИКС, а также Венесуэла, Куба и Никарагуа. «Это не столько задумка организаторов, сколько отражение объективной ситуации – это те государства Латинской Америки, кто наиболее активно готов сотрудничать», – говорит Хейфец.
«С Африкой вести дела проще, чем с Латинской Америкой. В последней готовность к сотрудничеству проявляется меньше, появляется более четкое нежелание присоединяться ни к одной из сторон в контексте конфликта на Украине. Межпарламентские мероприятия привлекательны для Москвы тем, что дают возможность сотрудничать там, где сложно это делать на уровне исполнительной власти», – заключил Хейфец.