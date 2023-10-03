Россия хочет сделать парламентские конференции с Латинской Америкой регулярными

2 октября также состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству Госдумы и парламента Никарагуа. Парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения финансово-экономического взаимодействия России и Никарагуа, товарооборот между которыми с января вырос в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Володин назвал Никарагуа одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке, позиция этой страны в ООН и Центральноамериканском парламенте «полностью нами поддерживается». «Крайне важно, чтобы мы, используя формат комиссии, при рассмотрении вопросов экономического сотрудничества, со своей стороны, сделали все возможное, чтобы наши связи в экономике были такими же крепкими, как в политике», – сказал Володин.