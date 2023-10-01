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В МИДе сочли возможным ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой

Ведомости

Прийти к введению безвизового режима со всеми странами Латинской Америки возможно, считает директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. 

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на полях конференции «Россия – Латинская Америка».

По словам Щетинина, Россия со странами Карибского бассейна также будет двигаться в направлении отмены виз.

О том, что Латинская Америка должна полностью стать зоной безвизовых поездок, Щетинин говорил в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда дипломат сообщил, что РФ имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, с шестью ведутся переговоры. В список государств, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.

Ранее по теме: Россия предложила Саудовской Аравии и Кувейту отменить визы

Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» проходит с 29 сентября по 2 октября в Москве. Участники планируют уделить основное внимание расширению экономических и гуманитарных связей, а также развитию взаимовыгодного партнерства между странами.

В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин заявил, что во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки есть очень много общего. По его мнению, латиноамериканские страны проявляют успехи в формировании многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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