В МИДе сочли возможным ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой
Прийти к введению безвизового режима со всеми странами Латинской Америки возможно, считает директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на полях конференции «Россия – Латинская Америка».
По словам Щетинина, Россия со странами Карибского бассейна также будет двигаться в направлении отмены виз.
О том, что Латинская Америка должна полностью стать зоной безвизовых поездок, Щетинин говорил в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда дипломат сообщил, что РФ имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, с шестью ведутся переговоры. В список государств, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.
Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» проходит с 29 сентября по 2 октября в Москве. Участники планируют уделить основное внимание расширению экономических и гуманитарных связей, а также развитию взаимовыгодного партнерства между странами.
В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин заявил, что во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки есть очень много общего. По его мнению, латиноамериканские страны проявляют успехи в формировании многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.