В МИДе сочли возможным ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой

О том, что Латинская Америка должна полностью стать зоной безвизовых поездок, Щетинин говорил в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда дипломат сообщил, что РФ имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, с шестью ведутся переговоры. В список государств, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.