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Россия предложила Саудовской Аравии и Кувейту отменить визы

Ведомости

Россия предложила пяти странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии отменить туристические визы, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что Москва развивает тему перехода к «безвизу» и работает по этому направлению с рядом стран.

«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», – уточнил Решетников на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Россия направила Индии предложение о запуске безвизового режима для тургрупп

В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия, Замбия и страны Карибского бассейна. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».

В августе Решетников рассказывал, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп. По словам министра, этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам.

1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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