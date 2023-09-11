Россия предложила Саудовской Аравии и Кувейту отменить визы
Он подчеркнул, что Москва развивает тему перехода к «безвизу» и работает по этому направлению с рядом стран.
«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», – уточнил Решетников на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» (цитата по «РИА Новости»).
В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия, Замбия и страны Карибского бассейна. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».
В августе Решетников рассказывал, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп. По словам министра, этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам.
1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.