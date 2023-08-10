Россия направила Индии предложение о запуске безвизового режима для тургрупп
Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп, сейчас этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».
«Дальше у нас Индия. <...> Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», – сказал он (цит. по «РИА Новости»), уточнив, что режим безвизовых турпоездок уже запущен с Китаем и Ираном.
О том, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия, Замбия и страны Карибского бассейна, в середине февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».
В феврале кабмин утвердил список из 19 стран, граждане которых получают право оформить туристическую визу в Россию сроком до 6 месяцев на основании брони отеля. Согласно распоряжению, в перечень таких стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.