Россия направила Индии предложение о запуске безвизового режима для тургрупп

О том, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия, Замбия и страны Карибского бассейна, в середине февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».