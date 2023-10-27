Кем был экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Окончание Ли школы в 1974 г. пришлось на период культурной революции, которая длилась уже несколько лет и приближалась к завершению. Ли, как и многих других граждан Китая в тот период, отправили поднимать сельское хозяйство. В это время он впервые соприкоснулся с организационной работой и стал представителем бригады образованной молодежи одной из многочисленных коммун уезда Фэнъян. В 1976 г. Ли вступил в КПК и был назначен на пост секретаря партийной ячейки своей бригады, где проработал до 1978 г.