Кем был экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Кем был экс-премьер Госсовета КНР Ли КэцянКНР потеряла «человека Ху Цзиньтао», бывшего вторым в стране после Си Цзиньпина
В Шанхае 27 октября из-за сердечного приступа скончался бывший премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян. Об этом сообщила китайская гостелекомпания ССTV. Он проработал в правительстве и близких к нему учреждениях почти 50 лет.
Второй по значимости пост в стране – премьера Госсовета – Ли занял еще в 2013 г. и проработал на этой должности 10 лет. В марте 2023 г., после переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок, было принято решение освободить Ли Кэцяна от занимаемых должностей. Тогда главе Госсовета было 68 лет.
Молодежная карьера от Мао до Цзян Цзэминя
Ли родился в уезде Динъюань провинции Аньхой в семье местного партийного чиновника в июле 1955 г. Имя Кэцян (克强), данное ему родителями, можно перевести как «побеждающий сильного».
Окончание Ли школы в 1974 г. пришлось на период культурной революции, которая длилась уже несколько лет и приближалась к завершению. Ли, как и многих других граждан Китая в тот период, отправили поднимать сельское хозяйство. В это время он впервые соприкоснулся с организационной работой и стал представителем бригады образованной молодежи одной из многочисленных коммун уезда Фэнъян. В 1976 г. Ли вступил в КПК и был назначен на пост секретаря партийной ячейки своей бригады, где проработал до 1978 г.
В том же году Ли Кэцян поступил на юридический факультет Пекинского университета. За время учебы он был главным членом студенческого союза, а позже, с 1982 по 1983 г., работал секретарем комитета комсомола университета и стал членом постоянного комитета ЦК Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК). Приблизительно в этот же период он руководил департаментом организации по делам учебных заведений.
В 1983 г. Ли назначили ответственным секретарем Китайского союза студентов. С 1985 по 1993 г. служил членом Секретариата ЦК КСМК. В ходе работы в КСМК, в сентябре - ноябре 1991 г., учился в Партийной школе при ЦК КПК. С 1988 по 1994 г. обучался в аспирантуре Института экономики при Пекинском университете. Параллельно с этим с 1993 г. был ректором Китайского молодежного университета политических наук.
Из партийной верхушки на вершину государства
Первую сравнительно крупную должность в партийной иерархии Ли Кэцян получил в 1998 г., когда стал заместителем секретаря комитета КПК провинции Хэнань. С 2002 по 2003 г. он уже занимал пост секретаря партийного комитета. В 2004 г. он получил параллельное назначение и стал председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэнань. С 2004 по 2005 г. был секретарем партийного комитета провинции Ляонин.
С 2007 по 2008 г. был членом партийного комитета Политбюро ЦК КПК, а также достиг должности вице-премьера Госсовета КНР. Одновременно Ли занимал и другие должности, связанные с реализацией инфраструктурных проектов и реформ в сфере здравоохранения.
В 2013 г. он достиг зенита своей карьеры, стал премьером Госсовета, фактически главой правительства и вторым человеком в государстве. По многочисленным слухам, ему прочили главенство над Компартией Китая (а это уже фактически первый пост в стране, сейчас его занимает председатель КНР Си Цзиньпин). В марте 2023 г. истек второй срок на посту председателя Госсовета, и Ли завершил политическую карьеру.
За годы во главе китайского правительства Ли Кэцян посетил Россию два раза, в 2014 и 2019 гг. Он выступал за укрепление культурных и экономических отношений между Пекином и Москвой. В сентябре 2019 г. во время одного из своих визитов Ли заявил, что у России и Китая «огромные перспективы сотрудничества».
«Комсомолец» с имиджем реформатора
Мировой общественности Ли был известен как сторонник рыночных реформ. На посту он выступал за расширение возможностей крупного бизнеса, а также среднего и малого предпринимательств. Он встал во главе правительства в период, когда китайская экономика стала сталкиваться со структурными сложностями, для преодоления которых были необходимы реформы. Как сообщает американское издание Politico, Ли соглашался с выводами доклада Всемирного банка «China 2030», в котором Пекину рекомендовалось сократить роль государственных предприятий и ориентироваться на рынок.
Из-за таких взглядов некоторые политологи и обозреватели называли его «человеком Ху Цзиньтао» и «комсомольцем». Ли Кэцяна награждали и менее непредвзятыми псевдонимами. Так, некоторые западные медиа окрестили его «Three Fires Li» (дословно: «Ли трех пожаров»), так как во время его шефства над провинцией Хэнань там произошло три пожара подряд - на фабрике, в кинотеатре и в ночном клубе, в результате чего погибло 309 человек.
Отставка Ли Кэцяна в начале года была предопределена, и все произошло в строгом соответствии с юридической процедурой. В отличие от председателя КНР пост главы правительства можно занимать не более двух пятилетних сроков. Так что здесь вариантов не было, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. Эксперт объяснил, что в силу своего высокого положения Ли, согласно китайской практике, не мог перейти в частный сектор или заняться иной публичной деятельностью. «Тихая пенсия, практически без любых появлений [на публике] и тем более заявлений, вне официальной повестки», – резюмировал Денисов.
Ли Кэцян был талантливым управленцем, который пытался вывести китайскую экономику на новый уровень развития, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Эксперт объяснил, что с 2017-2018 гг. роль Ли как «творца» китайской экономической политики постепенно трансформировалась в исполнителя экономического курса Си Цзиньпина – ввиду перераспределения полномочий. Тем не менее, как отмечает Ломанов, Ли успешно справился с поставленными перед ним задачами, особенно это проявилось в период пандемии.
При участии Владимира Кулагина