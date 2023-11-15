Володин пообещал приоритетно рассмотреть отмену комиссий при оплате ЖКУ

Законопроект об отмене банковской комиссии был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 20 февраля 2020 г. Его авторами выступила группа депутатов от «Единой России» во главе с Володиным. В пояснительной записке при внесении отмечалось, что сейчас в российском законодательстве не содержится положений «об обязанности ресурсоснабжающей организации обеспечивать безвозмездное оказание всеми хозяйствующими субъектами или каким-либо отдельным хозяйствующим субъектом услуг по приему и перечислению денежных средств в счет оплаты ЖКУ, в связи с чем «значительная часть населения России лишена возможности оплатить услуги ЖКХ без комиссии, так как приходится делать это через кредитные организации, банковские платежные агенты (субагенты) или операторов почтовой связи, то есть с комиссией». Законопроект был принят в первом чтении в апреле 2020 г., в мае Совет Думы рекомендовал внести его на рассмотрение во втором чтении. В июне рассмотрение документа было перенесено.