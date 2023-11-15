Володин пообещал приоритетно рассмотреть отмену комиссий при оплате ЖКУ

Володин пообещал приоритетно рассмотреть отмену комиссий при оплате ЖКУРабота над законопроектом велась с 2020 года
Госдума в приоритетном порядке в течение декабря рассмотрит законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, заявил на пленарном заседании председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, такое предложение возникло после «окончательных консультаций» с правительством, которые были проведены ранее. Володин напомнил, что такое поручение Госдуме и правительству давал президент России Владимир Путин.
«Предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря с тем, чтобы он был принят и уже со следующего года была отменена комиссия при оплате за коммунальные услуги с граждан, с которых сейчас берут банки, особенно если это касается оплаты через почту, через расчетные центры, но при этом граждане не оплачивают услугу, если они используют электронные сервисы банков», – сказал Володин на пленарном заседании.
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил «Ведомостям», что законопроект не лежал «под сукном». «Мы работали с ним все это время, что бы сейчас была возможность говорить о его принятии», – рассказал он. По его словам, на следующей неделе ожидается официальное мнение правительства, после чего законопроект будет внесен на второе чтение. «Поправки будут, одна точно. Пока с уверенностью могу сказать, что он коснется только отношений банк – гражданин», – сказал Пахомов, не уточняя детали.
По словам члена комитета Госдумы по ЖКХ Светланы Разворотневой, «Единая Россия» (у которой в нижней палате конституционное большинство) последовательно добивалась принятия документа. «Руководитель фракции Владимир Васильев обращался к президенту с просьбой ускорить принятие документа. Мы проводили совещание с Дмитрием Медведевым по этому поводу. Сопротивление банков было очень велико. Но, похоже, его преодолели», – отметила она. Разворотнева подчеркнула, что пока неизвестно, какие поправки будут ко второму чтению, но, на ее взгляд, самое важное – «не дать переложить выпадающие доходы на УК и ресурсоснабжающие организации».
В пресс-службе банка «Открытие» сообщили «Ведомостям», что, по их мнению, принятие законопроекта приведет к сокращению объема проводимых платежей через оффлайн-каналы, поскольку это станет невыгодно. «Как правило, операторы приема таких платежей работают через определенный банк, то есть являются банковскими платежными агентами, принимая оплату, в том числе за ЖКУ, наличными и с комиссией на уровне 2-3%. Комиссию за расчетные услуги банк взимает со своих банковских платежных агентов (БПА), кроме того, сами операторы несут сопутствующие операционные расходы: инкассация, комиссии за зачисление на счет, заработная плата кассирам и т.п.», – рассказали в банке.
С этим согласился и начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Руслан Новиков. «Полная отмена комиссии при платежах за ЖКХ приведет к тому, что многие банки перестанут предоставлять такую услугу в своей сети и перейдут либо в онлайн-канал, либо перенаправят своих клиентов в кассы поставщиков услуг, что повлияет на удобство клиентского пути», – считает он.
Законопроект об отмене банковской комиссии был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 20 февраля 2020 г. Его авторами выступила группа депутатов от «Единой России» во главе с Володиным. В пояснительной записке при внесении отмечалось, что сейчас в российском законодательстве не содержится положений «об обязанности ресурсоснабжающей организации обеспечивать безвозмездное оказание всеми хозяйствующими субъектами или каким-либо отдельным хозяйствующим субъектом услуг по приему и перечислению денежных средств в счет оплаты ЖКУ, в связи с чем «значительная часть населения России лишена возможности оплатить услуги ЖКХ без комиссии, так как приходится делать это через кредитные организации, банковские платежные агенты (субагенты) или операторов почтовой связи, то есть с комиссией». Законопроект был принят в первом чтении в апреле 2020 г., в мае Совет Думы рекомендовал внести его на рассмотрение во втором чтении. В июне рассмотрение документа было перенесено.
Как писали в октябре 2020 г. «Ведомости», участники рынка выступили против принятия законопроекта. Банки выразили готовность обнулить комиссии только для социально незащищенных людей и в документ внесла компромиссная поправка. Банкиры оказались не вполне довольны и ей, и она исчезла из числа поправок ко второму чтению.
Осенью 2021 г. в проект внесли новые изменения, которые предусматривали, что комиссии будут отменены для всех групп населения. Комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил поправки ко второму чтению, но в итоге их рассмотрение было отложено на неопределенный срок.
«Ведомости» также направили запросы в Росбанк, Сбербанк, «Тинькофф банк», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк», Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязтбанк, Совкомбанк.