Госдума увеличит число заседаний для рассмотрения социальных законопроектов

Повышение активности может быть связано с президентской выборной кампанией, которая официально должна стартовать только в декабре, но уже сейчас является «главным нервом» политической жизни, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. «В рамках избирательных кампаний обычно происходит разгонка социальных ожиданий», – отмечает генеральный директор ВЦИОМа. По его словам, это и есть традиционные ожидания людей, которые существуют и в эту кампанию и проявляются «вполне явно». «С этой точки зрения желание Володина, чтобы Дума сыграла в этом определенную роль, вполне понятно», – подытожил Федоров.