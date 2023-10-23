Госдума увеличит число заседаний для рассмотрения социальных законопроектов

Госдума увеличит число заседаний для рассмотрения социальных законопроектовНа неделе с 30 октября по 5 ноября дополнительно пройдет еще три пленарных заседания
Совет Госдумы принял решение увеличить число пленарных заседаний в текущей сессии, чтобы рассмотреть законопроекты, которые «ждут граждане». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.
В законодательном портфеле сейчас находится 1073 инициативы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутатам предстоит большой объем работы. «В повестке ряд важных социальных законопроектов, принятия которых ждут граждане, в том числе о повышении МРОТа, об увеличении пенсий на 7,5% неработающим пенсионерам», – заявил Володин.
Упомянутые Володиным социальные проекты были внесены в Госдуму правительством 29 сентября. Кабмин предлагает увеличить МРОТ до 19 242 руб. Ранее повышение МРОТа на 18,5% с 1 января 2024 г. анонсировал президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что такая мера стимулирует рост зарплат у 4,8 млн граждан России. Также правительство предлагает увеличить средний размер пенсии неработающих пенсионеров на 7,5% до 22 605 руб. Предполагается, что инициатива затронет 32,6 млн человек.
Госдуме нужно принять федеральный бюджет на 2024-2026 гг., внесенный 29 сентября, добавил он. По словам Володина, сейчас над ним идет работа в профильных комитетах. Министр финансов Антон Силуанов представил этот проект, отметив, что в нем заложены средства на социальную поддержку граждан, технологическое развитие и расширение инфраструктуры, а также укрепление обороноспособности страны, полноценную интеграцию новых регионов.
Думская пресс-служба уточнила, что неделя с 30 октября по 5 ноября станет пленарной, планируется провести дополнительно еще три пленарных заседания. Источник «Ведомостей» в Госдуме отметил, что на 17 ноября запланирован дополнительный день пленарного заседания по рассмотрению во втором чтении проекта бюджета. «Больше пока до нас конкретики не доносили», – сказал собеседник.
По словам еще одного источника в Думе, появление остальных дополнительных рабочих дней связано и с «требованием» лидеров оппозиционных фракций отвести время на рассмотрение их инициатив с полноценным обсуждением, а не по упрощенной процедуре, как это часто происходит, потому что эти проекты, как правило, рекомендуются комитетами к отклонению.
Всего до конца осенней сессии пройдет восемь пленарных недель.
Повышение активности может быть связано с президентской выборной кампанией, которая официально должна стартовать только в декабре, но уже сейчас является «главным нервом» политической жизни, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. «В рамках избирательных кампаний обычно происходит разгонка социальных ожиданий», – отмечает генеральный директор ВЦИОМа. По его словам, это и есть традиционные ожидания людей, которые существуют и в эту кампанию и проявляются «вполне явно». «С этой точки зрения желание Володина, чтобы Дума сыграла в этом определенную роль, вполне понятно», – подытожил Федоров.
В 2022 г. Госдума приняла 653 закона, что является самым большим количеством за всю историю работы парламента, рассказывал Володин на завершающем пленарном заседании предыдущей осенней сессии в декабре. По его словам, 34% принятых в прошлом году законов имели социальную направленность.
В весеннюю сессию 2023 г. Госдума приняла 500 законов, сообщал спикер нижней палаты. Доля социально ориентированных составила 27%. В частности, 77 законов касались поддержки участников спецоперации, еще 54 инициативы были приняты для интеграции новых регионов в состав России.
Осенняя сессия продлится с 5 октября до 31 декабря 2023 г.