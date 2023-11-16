Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по гуманитарным паузам в Газе

Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по гуманитарным паузам в ГазеДокумент был одобрен благодаря самоустранению США, Великобритании и России
Совет безопасности (СБ) ООН в ночь на 16 ноября по Москве принял резолюцию №2712 с призывом к расширенным гуманитарным паузам в секторе Газа. Предыдущие четыре попытки ее принять оканчивались провалом. Последний вариант, внесенный Мальтой, оказался успешным благодаря тому, что три из пяти постоянных членов Совета – США, Россия и Великобритания – воздержались. Всего СБ ООН с 7 октября безрезультатно собирался для обсуждения ситуации в Газе 10 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
Принятый СБ ООН документ призывает к «срочным и расширенным гуманитарным паузам и коридорам» в секторе Газа на «достаточное количество дней», чтобы обеспечить полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ для учреждений ООН и партнеров. СБ «призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых “Хамасом” и другими группировками, особенно детей, а также к обеспечению немедленного гуманитарного доступа» к нуждающимся.
СБ ООН призывает все стороны конфликта воздерживаться от лишения гражданского населения в секторе Газа основных услуг и помощи, необходимых для его выживания. При этом резолюция не осуждает нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября, «положившие начало нынешней волне насилия и борьбе за контроль над сектором Газа». Предложенные Россией и поддержанные пятью членами СБ ООН поправки с призывом немедленного прекращения огня отклонены. Против этих поправок выступили США и их союзники.
Российская сторона приветствовала принятие «хоть какого-то гуманитарного продукта», заявил представитель России в СБ ООН Василий Небензя. «Это единственная причина, из-за которой мы закрыли глаза на все многочисленные недостатки текста», – цитирует его пресс-служба МИДа. Главным недостатком «мальтийской» резолюции по Газе он назвал «отсутствие призыва к немедленному прекращению огня».
«Гуманитарные паузы не являются и не могут являться заменой режиму прекращения огня и даже перемирию. Это лишь кратковременная пауза, после которой военные действия возобновляются с новой силой», – пояснил Небензя. Он также раскритиковал США за саботаж попыток принять «сбалансированный и деполитизированный документ, нацеленный на принятие реальных и неотложных мер по деэскалации обстановки».
Постпреды Великобритании Барбара Вудворд и США Линда Томас-Гринфилд выразили сожаление и «ужас» в связи с тем, что нападение «Хамаса» 7 октября в резолюции никак не было осуждено. Но они отметили, что документ за авторством Мальты, по крайней мере, спасет жизни. Постпред проголосовавшей за резолюцию КНР (председатель СБ ООН в ноябре) Чжан Цзюнь заявил, что орган должен был принять более решительную резолюцию раньше. Но несмотря на то что «один из членов блокировал прогресс в достижении консенсуса» (при этом прямо не назвал США), Чжан выразил уверенность, что резолюция за авторством Мальты «имеет значение». «Главное – выполнение резолюции и ее положений "в точности"», – сказал он.
Зампостпреда Израиля Бретт Джонатан Миллер заявил, что кризис может быть немедленно прекращен, если все израильские заложники будут возвращены невредимыми, а «Хамас» сложит оружие и сдастся. Он раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию, отметив, что она «оторвана от реальности на местах» и «остается глухой, когда речь идет о "Хамасе" и других террористических организациях».
«Резолюция фокусируется исключительно на гуманитарной ситуации в секторе Газа. В резолюции не упоминается о том, что привело к этому моменту. Она создает впечатление, будто то, что мы наблюдаем в секторе Газа, произошло само по себе», – сказал Миллер. Он добавил, что главным приоритетом Израиля является возвращение заложников домой, «и поскольку резолюции Совбеза не имеют влияния на террористов, Израиль будет продолжать делать все возможное для достижения этой цели». По словам Миллера, война закончится немедленно, «если “Хамас” решит сложить оружие, сдаться и передать заложников невредимыми».
Постпред от государства-наблюдателя ООН – Палестинской национальной автономии (ПНА) – Рияд Мансур так же, как и Россия, заявил о необходимости призыва СБ ООН к немедленному прекращению огня, а не к гуманитарным паузам. Мансур осудил Израиль, заявив, что его планом является продолжение лишения собственности, перемещения и отрицания прав палестинского народа, чтобы завершить Накбу [с ар. «катастрофа» – переселение арабов с занятых Израилем территорий в 1948 г.].«Этому безумию необходимо положить конец. Пришло время мира», – сказал представитель ПНА.
Израиль вряд ли будет учитывать резолюцию при принятии дальнейших решений относительно сектора Газа, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Это, в частности, объясняется тем, что несмотря на формальную обязательность резолюции СБ, нет подходящих механизмов принуждения к ее исполнению.
Она также отметила, что решение США объясняется их нежеланием голосовать за текст, в котором нет однозначного осуждения «Хамаса». В целом, полагает Самарская, Вашингтон согласен с резолюцией. «Однако судить о перспективности реализации положений документа в нынешней ситуации сложно», – говорит Самарская.