Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по гуманитарным паузам в Газе

Постпреды Великобритании Барбара Вудворд и США Линда Томас-Гринфилд выразили сожаление и «ужас» в связи с тем, что нападение «Хамаса» 7 октября в резолюции никак не было осуждено. Но они отметили, что документ за авторством Мальты, по крайней мере, спасет жизни. Постпред проголосовавшей за резолюцию КНР (председатель СБ ООН в ноябре) Чжан Цзюнь заявил, что орган должен был принять более решительную резолюцию раньше. Но несмотря на то что «один из членов блокировал прогресс в достижении консенсуса» (при этом прямо не назвал США), Чжан выразил уверенность, что резолюция за авторством Мальты «имеет значение». «Главное – выполнение резолюции и ее положений "в точности"», – сказал он.