Единороссам рекомендовали помочь жителям затопленных регионов

Единороссам рекомендовали помочь жителям затопленных регионовДепутаты готовятся к работе на региональной неделе
Депутатам Госдумы от «Единой России» предложили готовиться к празднованию Дню Победы, участвовать в Дне донора и в гуманитарных акциях по оказанию помощи пострадавшим от чрезвычайных природных ситуаций. Об этом говорится в рекомендациях центрального исполкома партии для депутатов Госдумы на региональную неделю с 15 по 21 апреля, с которыми ознакомились «Ведомости». Их подлинность подтвердили двое депутатов Госдумы. После 21 апреля депутаты должны отправится в отпуска. А первое пленарное заседание запланировано на 6 мая.
Депутатам рекомендовали принять участие в подготовке партийных мероприятий в регионе, посвященных 9 мая. В частности, им предложили поучаствовать «в акциях по приведению в надлежащий вид памятных мест Великой Отечественной войны». Депутаты должны принять участие в субботниках «по благоустройству памятников ВОВ и мест воинских захоронений», которые начнутся 18 апреля. В рекомендациях депутатам напоминают, что «День Победы – ключевая дата в истории страны» и сообщают, что «ангажированные западные информационные площадки и ресурсы делают все для того, чтобы принизить заслуги СССР в победе над фашизмом, переписать историю». Думцев авторы документа призывают не забывать в работе, что «цель наших сегодняшних противников мало отличается от целей Гитлера».
Еще одной рекомендацией стало предложение поучаствовать в оказании помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской и Курганской областях. Единороссам предложили помочь решить юридические вопросы жителям, «бытовые проблемы» и организовать доставку гуманитарной помощи.
Думцам также нужно встретиться с муниципальными депутатами ко Дню местного самоуправления 21 апреля. А еще принять участие в Национальном дне донора 20 апреля. В частности, депутатам рекомендуется поучаствовать «в акциях по сбору крови в регионах», встретиться с заслуженными донорами региона и разместить в соцсетях посты о важности донорства.
Есть и традиционная для весны рекомендация: встретиться с участниками праймериз «Единой России» и проекта «Политстарт». Парламентариям предложили на встречах уделить «особое внимание кандидатам-участникам спецоперации, а также кандидатам-женщинам».
Депутатам надо принять участие в мониторинге капремонта и строительства школ и детских садов. В рекомендациях напоминают, что 4 апреля секретарь генсовета партии Андрей Турчак поручил сенаторам и депутатам посетить проблемные объекты в регионах и взять под контроль завершение ремонтных работ. В частности в 2023 г. не был завершен капитальный ремонт в 10 зданиях в шести регионах и не введены в эксплуатацию 16 школ в 10 регионах (информацию о недостижении целевых показателей депутатам публиковать не рекомендуют).
Депутатам предложили выезжать на такие объекты, а также провести встречи с родителями и «обсудить дизайнерские решения для капитально ремонтируемых школ». А среди родителей можно распространить памятки по контролю за проведением строительных и ремонтных работ.
Также есть и традиционные рекомендации для депутатов, которые повторяются в каждую региональную неделю. Это оказание помощи по обеспечению участников спецоперации и поддержка их семей и др. Предложено рассказывать и про отчет правительства, который 3 апреля состоялся в Госдуме.
Каждый год депутаты участвуют в подготовке к 9 мая, поздравлении ветеранов и торжественных мероприятиях, говорит замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко: «В данном случае указание депутатам давать не нужно, это скорее долг каждого народного избранника». Что касается капитального ремонта, то в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о расширении этой программы со школ на детские сады и колледжи, напоминает Ревенко: «Депутаты на региональной неделе во взаимодействии с местными органами исполнительной власти будут определять те объекты, которые по мнению общественности должны попасть в расширенную программу».
Ревенко говорит, что «работа любого политика публичная», и когда депутаты находятся в регионе, то они активно выкладывают информацию в соцсетях о своей деятельности. «Эта работа мониторится, в том числе и центральным исполкомом партии, чтобы видеть, кто и как занимается исполнением своих депутатских обязанностей и реализацией рекомендаций на региональную неделю», – подчеркивает Ревенко.
Подобные рекомендации по сути являются «шпаргалкой для депутатов», говорит политолог Алексей Макаркин: «Это не обязательный к исполнению документ. В нем дается понять, участие в каких мероприятиях является одобряемым. Но большинство депутатов это знают и сами». Депутаты зачастую и сами хотят в них поучаствовать, поскольку мероприятия обычно согласуются с региональными властями, с которыми надо поддерживать отношения, отмечает Макаркин. «А вот игнорировать предложения не рекомендуется. Тем более что недавно были внесены изменения в регламент Госдумы о встречах депутатов с избирателями. А двое депутатов лишились мандатов формально за пропуски заседаний комитета и комиссии, но в законе есть положение и про лишение мандата за отсутствие работы с избирателями», – напоминает эксперт. Понятно, что за невыполнение рекомендаций никто мандата лишать не будет, но активность лучше проявить, говорит Макаркин: «Тем более что депутат может где-то ограничиться приветственным словом или постом в соцсетях, а куда-то может отправить помощников».