Единороссам рекомендовали помочь жителям затопленных регионов

Подобные рекомендации по сути являются «шпаргалкой для депутатов», говорит политолог Алексей Макаркин: «Это не обязательный к исполнению документ. В нем дается понять, участие в каких мероприятиях является одобряемым. Но большинство депутатов это знают и сами». Депутаты зачастую и сами хотят в них поучаствовать, поскольку мероприятия обычно согласуются с региональными властями, с которыми надо поддерживать отношения, отмечает Макаркин. «А вот игнорировать предложения не рекомендуется. Тем более что недавно были внесены изменения в регламент Госдумы о встречах депутатов с избирателями. А двое депутатов лишились мандатов формально за пропуски заседаний комитета и комиссии, но в законе есть положение и про лишение мандата за отсутствие работы с избирателями», – напоминает эксперт. Понятно, что за невыполнение рекомендаций никто мандата лишать не будет, но активность лучше проявить, говорит Макаркин: «Тем более что депутат может где-то ограничиться приветственным словом или постом в соцсетях, а куда-то может отправить помощников».