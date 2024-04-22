Киракосян: суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Азербайджана

Киракосян уточнил, что в ходе слушаний Армения намерена оспорить эти утверждения. По его словам, Армения добросовестно вела переговоры и выполнила требования суда. Своими аргументами Азербайджан «даже близко не смог доказать, что требования Армении не подпадают под действие Конвенции о расовой дискриминации». Баку также не сделал ничего для обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах, к чему призвал его Международный суд ООН в постановлении от 17 ноября 2023 г.