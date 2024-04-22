Киракосян: суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Азербайджана

Киракосян: суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска АзербайджанаСлушания ведутся по делу о предполагаемом нарушении международной конвенции
Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Азербайджана к Армении, заявил представитель Армении Егише Киракосян на слушаниях в суде международной организации.
Слушания посвящены предварительным возражениям, поданным Азербайджаном в рамках инициированного Арменией дела о предполагаемом нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
По его словам, часть обвинений, выдвигаемых азербайджанской стороной, касаются периода, когда конвенция не вступила в силу для обеих сторон.
«Юрисдикция суда ограничена периодом, когда конвенция вступила в силу для обоих сторон в сентябре 1996 г., и Армения со всем уважением относится к данным ограничениям. А Азербайджан – нет», – подчеркнул Киракосян.
Даже если суд признает, что обладает юрисдикцией в отношений требований Азербайджана до вступления в силу конвенции для обеих сторон, Армения считает эти требования неприемлемыми для рассмотрения. Нельзя позволить Азербайджану ждать 30 лет после предполагаемых нарушений, чтобы выдвигать обвинения после того, как многие свидетели скончались и доказательства исчезли, отметил представитель Армении.
Киракосян заметил, что суд не обладает юрисдикцией и в отношении других обвинений, касающихся вреда окружающей среде и мин, поскольку они «не способны отличать представителей различных национальных или этнических групп».
«Более того, многие из наземных мин, о которых идет речь, были установлены Азербайджаном, и именно Азербайджан на протяжении десятилетий яростно препятствовал разминированию в Нагорном Карабахе», – уточнил представитель Армении.
В качестве примера воспрепятствования разминированию Киракосян привел включение Баку единственной гуманитарной организации по разминированию в Нагорном Карабахе в черный список. Претензии относительно предполагаемого нанесения вреда окружающей среде также выходят за рамки юрисдикции суда. Даже если бы экологический ущерб мог представлять собой расовую дискриминацию, к данной ситуации это не относится, заключил представитель Армении.
16 апреля Киракосян на прениях в Международном суде ООН сообщил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена созданию условий для крепкого и долгосрочного мира.
Представитель Азербайджана Эльнур Мамедов заметил, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, поскольку выдвигаемые со стороны Армении обвинения не подпадают под действие конвенции. По его мнению, иск неприемлем для рассмотрения, поскольку Ереван не выполнил обязательное условие по проведению надлежащим образом переговоров с Баку для урегулирования спора в двустороннем порядке.
Киракосян уточнил, что в ходе слушаний Армения намерена оспорить эти утверждения. По его словам, Армения добросовестно вела переговоры и выполнила требования суда. Своими аргументами Азербайджан «даже близко не смог доказать, что требования Армении не подпадают под действие Конвенции о расовой дискриминации». Баку также не сделал ничего для обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах, к чему призвал его Международный суд ООН в постановлении от 17 ноября 2023 г.
17 ноября 2023 г. Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах. Суд постановил, что в Баку должны предоставить возможность безопасно и быстро покинуть регион армянам, если они изъявят такое желание.
28 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, ссылаясь на ст. 41 и 73 регламента суда, направил просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
За 10 дней до этого, 19 сентября, Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.