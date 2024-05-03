В ЭИСИ оценили риски непризнания Европарламентом российских выборов

В ЭИСИ оценили риски непризнания Европарламентом российских выборовУчастники круглого стола считают, что никаких реальных последствий у этого решения не будет
Европарламент (ЕП) принял и опубликовал резолюцию с осуждением российских выборов 25 апреля. Парламентарии утверждают, что выборы президента РФ якобы прошли с нарушениями, а в новых регионах и Крыму были нелигитимными. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Непризнание выборов: причины, значение, риски».
Об атаке на институт международного наблюдения
По словам председателя совета Российского общественного института избирательного права и члена ЦИК Игоря Борисова, непризнание выборов – один из элементов атак на демократические институты РФ. Избранный президент России получил рекордную поддержку избирателей за всю новейшую историю России – 87,28%, сказал Борисов. Он подчеркнул, что на выборах присутствовало 1115 международных наблюдателей-экспертов из 129 государств мира.
На этом фоне, считает Борисов, заявление ЕП звучит «удивительно», хоть и прогнозируемо. «Они тяготеют к двойным стандартам и выработке именно политических решений по результатам проходящих выборов», – подчеркнул член ЦИК. Борисов обращает внимание, что те наблюдатели, которые присутствовали на выборах в РФ, дали «достаточно высокую оценку организации проведения выборов и процедур».
О выборах в новых регионах
Жители новых регионов РФ на выборах президента показали беспрецедентно высокий уровень и консолидации, и патриотизма, утверждает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, который присутствовал там на протяжении всего времени избирательной кампании. Для жителей новых регионов участие в выборах стало возможностью, в том числе, окончательно поставить точку в процессе интеграции в РФ, сказал он.
Социологи фиксируют высокий уровень доверия к выборам и честности процедуры. По данным ВЦИОМ – 83%.
Заявления о непризнании результатов выборов в Крыму, в Севастополе, в новых регионах РФ, утверждает эксперт – это стандартная практика западных оппонентов РФ. «Они там не были, но для себя заранее все определили, все решили», – обратил внимание Малькевич. Крым и Севастополь присоединились к России в 2014 г., другие упомянутые регионы в 2022 г.
О попытках вмешательства
Член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод рассказал, что попытки «отмены» российских выборов – это уже многолетнее «системное явление». Например, по его словам, еще задолго до назначения выборов президента 13 октября 2023 г. парламентская ассамблея Совета Европы обратилась с призывом к государствам – членам Совета Европы не признавать легитимность власти российского президента в случае его избрания.
Далее была резолюция ПАСЕ с аналогичными призывами. В ноябре 2023 г. в конгресс США был внесен проект резолюции о непризнании президента РФ в случае, если Путин будет баллотироваться в 2024 г. По словам Брода – это «явное игнорирование базового принципа демократии, интересов российских избирателей, их права на избирательное право».
По словам эксперта, Роскомнадзор за три дня голосования удалил или заблокировал около 13 000 материалов, направленных на срыв выборов. Нарушения были выявлены в 485 Telegram-каналах, в 103 материалах СМИ. От «псевдоэкспертов, релакантов, от оппозиции, базирующейся за рубежом» звучали призывы к порче бюллетеней, попыткам поджогов, порче имущества.
О рисках непризнания выборов
Непризнание выборов легитимными – это распространенный прием, далеко не новый, очень известный и часто применяемый в практике проведения современных информационных гибридных войн, считает профессор МГУ Андрей Манойло. «Выборы прошли уже давно, они состоялись, а Европейский парламент раскачался только сейчас», – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что факт признания или не признания выборов перестал быть для России «болевой точкой», Запад по инерции продолжает на нее давить.
О том, чего ожидать дальше
Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков считает, что одним из дальнейших шагов Запада может стать обращение к Международному уголовному суду – структуре, которая «в значительной степени себя дискредитировала», поскольку превратилась «в своего рода ручных юристов» на службе определенных геополитических центров.
«В 2016 г. эта структура пыталась приравнять воссоединение России и Крыма к международному конфликту России и Украины», – заявил он. «Никаких реальных последствий, даже если страны ЕС последуют совету Европарламента и признают выборы нелегитимными, это за собой не понесет и понести не может», – заключил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.