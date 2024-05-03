В ЭИСИ оценили риски непризнания Европарламентом российских выборов

Заявления о непризнании результатов выборов в Крыму, в Севастополе, в новых регионах РФ, утверждает эксперт – это стандартная практика западных оппонентов РФ. «Они там не были, но для себя заранее все определили, все решили», – обратил внимание Малькевич. Крым и Севастополь присоединились к России в 2014 г., другие упомянутые регионы в 2022 г.