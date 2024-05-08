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Госдума согласует кандидатуру премьер-министра 10 мая

13 мая состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров
Ведомости

В Госдуме утвердили график заседаний в рамках подготовки к согласованию кандидатов в состав правительства РФ. Об этом «Ведомостям» рассказали депутаты нижней палаты.

10 мая в 14:00 состоится заседание, на котором будет согласована кандидатура на должность председателя правительства РФ. В ходе заседания кандидат расскажет о себе и ответит на вопросы от фракций. Также запланировано выступление представителей фракций.

13 мая в 10:00 состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день также в 10:00 будут согласованы министры. Обсуждения кандидатов в кабмин пройдут 12 мая на заседаниях думских комитетов.

Согласно Конституции РФ, после вступления в должность президента действующий кабинет министров уходит в отставку. Глава государства должен в течение двух недель после инаугурации предложить Госдуме кандидатуру премьер-министра. Новый председатель правительства назначается президентом после утверждения в нижней палате. Затем премьер в течение недели представляет главе государства предложения по структуре и составу правительства.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России. Затем соответствующий указ подписал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что глава государства может предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра РФ уже 7 мая, но этого не произошло. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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