Госдума согласует кандидатуру премьер-министра 10 мая

Госдума согласует кандидатуру премьер-министра 10 мая13 мая состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров
В Госдуме утвердили график заседаний в рамках подготовки к согласованию кандидатов в состав правительства РФ. Об этом «Ведомостям» рассказали депутаты нижней палаты.
10 мая в 14:00 состоится заседание, на котором будет согласована кандидатура на должность председателя правительства РФ. В ходе заседания кандидат расскажет о себе и ответит на вопросы от фракций. Также запланировано выступление представителей фракций.
13 мая в 10:00 состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день также в 10:00 будут согласованы министры. Обсуждения кандидатов в кабмин пройдут 12 мая на заседаниях думских комитетов.
Согласно Конституции РФ, после вступления в должность президента действующий кабинет министров уходит в отставку. Глава государства должен в течение двух недель после инаугурации предложить Госдуме кандидатуру премьер-министра. Новый председатель правительства назначается президентом после утверждения в нижней палате. Затем премьер в течение недели представляет главе государства предложения по структуре и составу правительства.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России. Затем соответствующий указ подписал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что глава государства может предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра РФ уже 7 мая, но этого не произошло.