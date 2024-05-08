Госдума согласует кандидатуру премьер-министра 10 мая

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России. Затем соответствующий указ подписал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что глава государства может предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра РФ уже 7 мая, но этого не произошло.