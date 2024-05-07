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Песков: Путин может предложить кандидатуру премьер-министра уже 7 мая

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин, который вступит в должность в пятый раз, может предложить кандидатуру на пост премьер-министра РФ уже сегодня, 7 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«Вполне можно ожидать», – сказал он, отвечая на вопрос об этом.

7 мая состоится церемония инаугурации президента России Владимира Путина. После этого кабинет министров автоматически уйдет в отставку и запустится процедура ротации федеральных властей.

Накануне Путин провел заключительную встречу с правительством РФ и отдельно побеседовал с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что начало работы кабмина в нынешнем составе совпало с непростым для страны периодом коронавируса, который был пройден достойно и в плане борьбы с болезнью, и в контексте поддержания экономики. Также президент напомнил, что с 2022 г. правительство работает в условиях экономической агрессии против России.

Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра 10 мая, а окончательно завершить утверждение нового состава правительства в рамках своих полномочий 13 мая. Ранее комиссия нижней палаты по регламенту предложила провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая, а также отменить заседания 7 и 16 мая. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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