Песков: Путин может предложить кандидатуру премьер-министра уже 7 мая
Президент РФ Владимир Путин, который вступит в должность в пятый раз, может предложить кандидатуру на пост премьер-министра РФ уже сегодня, 7 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Вполне можно ожидать», – сказал он, отвечая на вопрос об этом.
7 мая состоится церемония инаугурации президента России Владимира Путина. После этого кабинет министров автоматически уйдет в отставку и запустится процедура ротации федеральных властей.
Накануне Путин провел заключительную встречу с правительством РФ и отдельно побеседовал с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что начало работы кабмина в нынешнем составе совпало с непростым для страны периодом коронавируса, который был пройден достойно и в плане борьбы с болезнью, и в контексте поддержания экономики. Также президент напомнил, что с 2022 г. правительство работает в условиях экономической агрессии против России.
Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра 10 мая, а окончательно завершить утверждение нового состава правительства в рамках своих полномочий 13 мая. Ранее комиссия нижней палаты по регламенту предложила провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая, а также отменить заседания 7 и 16 мая.