Песков: Путин может предложить кандидатуру премьер-министра уже 7 мая

Накануне Путин провел заключительную встречу с правительством РФ и отдельно побеседовал с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что начало работы кабмина в нынешнем составе совпало с непростым для страны периодом коронавируса, который был пройден достойно и в плане борьбы с болезнью, и в контексте поддержания экономики. Также президент напомнил, что с 2022 г. правительство работает в условиях экономической агрессии против России.