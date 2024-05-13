За здравоохранение в правительстве по-прежнему будут отвечать Голикова и Мурашко

За здравоохранение в правительстве по-прежнему будут отвечать Голикова и МурашкоЧем запомнилась работа команды главы Минздрава и что ждет эту сферу с его переназначением
Отвечающие за российское здравоохранение и. о. вице-премьера Татьяна Голикова и и. о. главы Минздрава Михаил Мурашко, вероятно, сохранят свои посты в составе нового правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес их кандидатуры на рассмотрение Государственной думы, а 12 мая профильные думские комитеты рекомендовали нижней палате утвердить Голикову и Мурашко на ранее занимаемые должности.
На заседании Госдумы 13 мая депутаты уже в полном составе будут обсуждать предложенные Мишустиным кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая рассмотрят кандидатуры гражданских министров, сообщал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Миграционная политика вместо молодежной
Помимо Минздрава, согласно предложенному премьер-министром плану, Голикова продолжит курировать работу Минтруда и Минкультуры (министры труда и культуры – Антон Котяков и Ольга Любимова соответственно – также сохранят свои посты), говорил 11 мая пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Тогда как Минпросвещения, за которое ранее отвечала Голикова, перейдет к Дмитрию Чернышенко, который также рекомендован Мишустиным на свой прежний пост вице-премьера. Предполагается, что он будет отвечать как за школьное, так и высшее образование, науку и молодежную политику. Кураторство Голиковой над Минпросвещения было обосновано в том числе и тем, что она занималась другими социальными вопросами: поддержкой семей за счет материнского капитала и пособий, развивающими программами для детей с ограниченными возможностями, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Вместе с этим в сферу ведения Голиковой, по словам Белякова, войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН, его возглавляет Игорь Баринов). Вице-премьер и раньше занималась темой миграционной политики, но ФАДН, как следует из перечня курируемых заместителями Мишустина министерств и служб на сайте правительства, не было закреплено за ней или за кем-то еще.
Выступая перед депутатами 12 мая, Голикова обозначила главную задачу в должности вице-премьера – «достижение национальных целей, определенных президентом страны в майском указе этого года». Основными инструментами их достижения станут новые национальные проекты «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», следует из сообщения в Telegram-канале правительства.
Здравоохранение осталось при своих
Несмотря на то что продолжается спецоперация, социальная сфера не обделена вниманием: значительная доля федерального бюджета на 2024 г. направлена на социальные проблемы – здравоохранение и образование (1,65 трлн и 1,57 трлн руб. соответственно от всех расходов бюджета на 2024 г. в размере 36,66 трлн руб., по данным Минфина. – «Ведомости»), говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, приоритетом для государства сейчас являются геополитические вопросы, что и отражено в новом составе правительства. «Зачем сейчас менять людей здесь [в социальном блоке по направлению здравоохранения] <...> когда это не является жизненно необходимым? Работает система – лучше ее не трогать пока», – сказала Попович.
Мурашко возглавил Минздрав 21 января 2020 г., незадолго до начала эпидемии коронавируса в России. На этом посту он сменил Веронику Скворцову, которая руководила ведомством почти восемь лет, с 2012 г.
С начала своего пребывания в должности Мурашко, как и все правительство, с чем-то боролся: с 2020 г. – с коронавирусом и его последствиями, с 2022 г. – с дефицитом лекарств и медизделий на фоне санкционного давления в отношении России. В 2023 г. Минздрав во главе с Мурашко объявил войну свободной продаже средств экстренной контрацепции, значительно сократив ассортимент таких препаратов в аптеках.
«Мурашко – это прокуратура от медицины, в этом стиле он и работает. Это профессионал и жесткий руководитель, который может добиваться поставленных целей», – охарактеризовал федерального чиновника «Ведомостям» источник в Госдуме.
Отчасти объясняет природу такого авторитарного управленческого подхода предыдущий опыт работы Мурашко в качестве руководителя Росздравнадзора, контрольно-надзорной службы в сфере здравоохранения (с 2013 г. – как врио, а с 2015 до 2020 г. – как постоянного главы).
Эти качества оказались востребованы в антикризисном менеджменте ковидного периода. Хотя в целом политолог Михаил Виноградов называет Мурашко скорее «проекцией Татьяны Голиковой». Именно она руководила федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
«Самое главное достижение – это то, что мы прошли пандемию. Михаилу Альбертовичу [Мурашко] досталась очень тяжелая работа», – считает Попович. Ему пришлось решать проблемы, накопившиеся за предыдущий период: например, оказалось, что отчетные данные об обеспеченности регионов средствами борьбы с инфекционными заболеваниями далеко не всегда соответствовали реальности, продолжила она. «Пришлось разворачивать мобильно и быстро новые мощности [койки], пришлось искать новые препараты», – добавила Попович.
Несмотря на то что значительную часть решений во время пандемии принимали правительство и Роспотребнадзор (служба подчинена напрямую правительству), Мурашко справился с должностью министра здравоохранения «нисколько не хуже, чем министры в других странах», сказал «Ведомостям» эпидемиолог, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов.
Мурашко родился в 1967 г. По образованию он врач, доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». До 2006 г. работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 г. руководил местным минздравом. В Москву переехал в 2012 г. – стал замруководителя Росздравнадзора, который возглавил сначала в 2013 г. как врио, а с 2015 г. – как постоянный руководитель службы.
На посту главы Росздравнадзора он участвовал во многих значимых для отрасли реформах: введении обязательной маркировки лекарств, изменении системы проверки организаций здравоохранения, которая снизила давление на бизнес, рассказывал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
С началом спецоперации, «несмотря на то что довольно много врачей ушли «за ленточку», Минздрав сумел сохранить устойчивость системы здравоохранения», добавляет Попович.
Источник «Ведомостей» в нижней палате считает Мурашко «весовым» чиновником, а среди его достижений выделяет «неплохую, но пока еще не завершенную попытку цифровизации отрасли», а также упор на темах контроля качества и пациентоориентированности в здравоохранении. Остальные же «большие достижения», в том числе по кардиологическому и онкологическому направлениям, можно считать наследством Скворцовой, говорит он.
Работа Минздрава под управлением Мурашко стала более прогрессивной, считает руководитель GR-направления крупной российской фармкомпании. По его словам, фокус внимания сместился на более быстрое принятие важных решений. Но нельзя отрицать и того факта, что в большей степени катализатором ускорения стал коронавирус, добавляет он. В период пандемии с мертвой точки сдвинулись и другие инициативы, на которые Министерство здравоохранения Скворцовой годами накладывало вето «из соображений безопасности»: это и широкий запуск телемедицины, и онлайн-торговля лекарствами с возможностью их доставки на дом.
Попович, в свою очередь, считает, что, если бы не пандемия и внешние шоки, команде Мурашко удалось бы продвигаться даже быстрее.
«В период ковида мы увидели, что и Министерство здравоохранения, и правительство в целом были отзывчивы, слышали проблемы [бизнеса], оперативно реагировали, регистрируя необходимые препараты, постоянно меняя клинические рекомендации, разрабатывая новые постановления правительства», – сказал собеседник «Ведомостей» из фармкомпании. По его мнению, этот положительный импульс сохранился и после окончания пандемии, уже в «эпоху активного импортозамещения» во время проблем с поставками зарубежных препаратов.
Решения принимаются довольно быстро и сейчас – например, с точки зрения регистрации препаратов, продолжил он. «Возможно, это сказывается на других процессах – например, были проблемы с дефектурой (дефицитом препаратов. – «Ведомости»), реже стали собираться комиссии [Минздрава по формированию перечня жизненно важных лекарства]», – добавил собеседник «Ведомостей».
Достигать из-за пандемии и противоэпидемических ограничений целевых показателей стало сложно, поэтому в 2022 г. ведомство понизило целевые показатели по охвату населения профосмотрами и диспансеризацией с 53,5 до 35,6%. В результате «Минздрав справился с поставленной задачей и достиг практически 100%-ного исполнения по итогам 2022 г.», писала Счетная палата в своем отчете. За это Минздрав раскритиковал Володин, обсуждая в июле 2023 г. исполнение федерального бюджета предыдущего года.
Тем не менее ближе к окончанию своего срока Мурашко все же предстал с красивой статистикой. «По итогам нацпроекта 2023 г. все 25 основных показателей достигнуты», – отчитывался министр 13 марта в Госдуме. Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 г. выросла до 73,46 года, а младенческая смертность достигла 4,1 промилле (одна тысячная доля) против 4,5 промилле в 2022 г. Новорожденных с 2023 г. начали обследовать на 40 наследственных заболеваний (вместо пяти), выявляя таким образом тяжелые заболевания на ранней стадии.
Сражался Мурашко и с дефицитом медиков, особенно обострившимся после пандемии. В ноябре 2022 г. он оценивал нехватку врачей в 25 000 человек, а среднего медперсонала ―в 50 000 человек, называя такой дефицит «некритичным, но важным». В 2023 г., по словам его заместителя Татьяны Семеновой, не хватало уже 30 000 врачей и 63 000 человек среднего медперсонала. Эта проблема, впрочем, является системной для отечественного здравоохранения: «полностью нивелировать» дефицит кадров за 2–3 года Скворцова обещала президенту Владимиру Путину еще в 2017 г.
Планы министерства
Общаясь с депутатами 12 мая, и. о. министра в общих чертах перечислил ряд предложений, направленных на улучшение ситуации с медицинскими кадрами в стране: повысить ответственность для специалистов, обучающихся в медицинских вузах на бюджете, усовершенствовать подход к продолжению программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». Мурашко предложил распределить контрольные цифры приема в медвузы за счет бюджета в том числе и на ординаторов, а также активно задействовать ординаторов как врачей-стажеров. Таким образом, по его словам, дополнительно можно привлечь до 12 000 врачей. «Мы должны до 2026 г. разработать справедливую систему оплаты труда медработников и внедрить ее по всей стране. В том числе реализовать мероприятия по повышению эффективности труда медработников», – сказал он.
Отмечает Виноградов и то, что по уровню реагирования на форс-мажоры Минздрав порой не уступал скорости МЧС в его лучшие времена. Сам Мурашко рассказывал депутатам 12 мая о том, как ему удалось отстроить эффективную работу федерального Центра медицины катастроф. По его словам, это единая служба, работающая по стране со своей санитарной авиацией и мобильными госпиталями, а в ближайшей перспективе – с мобильными операционными.
На встрече с депутатами 12 мая Мурашко обозначил векторы работы министерства на предстоящий период – это преодоление кадрового дефицита медиков, повышение удовлетворенности граждан качеством оказываемой медпомощи, народосбережение, раннее выявление заболеваний, в том числе связанных с репродуктивной системой, и поддержание здорового образа жизни. Вновь прозвучали большие планы – в 2024 г. диспансеризацией и профосмотрами, по его словам, должно быть охвачено рекордное количество россиян – более 102 млн человек.
Министерство, по его словам, планирует завершить модернизацию первичного звена здравоохранения. Оно также продолжит развивать запущенную в 2023 г. программу по борьбе с сахарным диабетом и обеспечивать условия для создания качественных и доступных лекарств и т. д.
Среди сохраняющихся проблем Попович отметила отношение населения к системе здравоохранения. «Это недоверие, которое очень тяжело приходится переламывать. Хотя есть позитивные сдвиги», – сказала она. Сюда же она добавила невнимательное отношение граждан к своему здоровью. К числу главных задач, которые будут в повестке Минздрава, Попович отнесла репродуктивное здоровье россиян, где накопилось «очень много проблем». Также, по ее мнению, важным приоритетом для народосбережения является поддержание психического здоровья россиян. «В национальных проектах нет отдельной программы психического и когнитивного здоровья – это большая ошибка», – считает она.