За здравоохранение в правительстве по-прежнему будут отвечать Голикова и Мурашко

Мурашко родился в 1967 г. По образованию он врач, доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». До 2006 г. работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 г. руководил местным минздравом. В Москву переехал в 2012 г. – стал замруководителя Росздравнадзора, который возглавил сначала в 2013 г. как врио, а с 2015 г. – как постоянный руководитель службы.

На посту главы Росздравнадзора он участвовал во многих значимых для отрасли реформах: введении обязательной маркировки лекарств, изменении системы проверки организаций здравоохранения, которая снизила давление на бизнес, рассказывал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.