Байден готовится объявить новые тарифы в отношении китайских товаров

Байден готовится объявить новые тарифы в отношении китайских товаровНо промышленность США не сможет быстро заместить импорт
Президент США Джо Байден планирует объявить о повышении действующих тарифов на несколько групп китайских товаров 14 мая. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме. Они рассказали, что ограничения коснутся полупроводников, батарей, панелей для солнечных батарей, критических минералов и некоторых товаров медицинского назначения. В общем пошлинами облагается импорт из Китая на $18 млрд.
Собеседники Bloomberg уточнили, что тарифы на электромобили увеличатся с 27,5 до 102,5%, на полупроводники с 25 до 50%, на панели для солнечных батарей c 25 до 50%, на литий-ионные батареи (для электромобилей) с 7,5 до 25%, на хирургические перчатки с 7,5 до 25%. Ожидается введение тарифов и в отношении товаров, ранее не облагаемых пошлинами: корабельные краны – 25%, медицинские шприцы — 50%, а также средства индивидуальной защиты типа масок – 50%. Тарифы в 25% затронут и некоторые виды китайской стали и алюминия, ранее облагавшиеся на 7,5% или не облагавшиеся вовсе. Под пошлины в 25% попадут некоторые критически важные минералы.
«Китай примет решительные меры для защиты своих прав и интересов», – говорится в пресс-релизе министерства торговли Китая, опубликованном на сайте ведомства 14 мая. В заявлении сказано, что, руководствуясь внутриполитическими соображениями, США злоупотребили процессом пересмотра тарифной политики. «Это типичная политическая манипуляция», – считают в минторге КНР.
Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен 13 мая в интервью Bloomberg, она надеется на отсутствие «значительного» ответа со стороны Пекина. Тогда же она объяснила причину продолжения ограничительной политики, начатой бывшим президентом США Дональдом Трампом, – дешевый китайский импорт мешает американскому обществу. «Мы больше не будем это терпеть», – заявила Йеллен. Ранее, 8 апреля, по завершении четырехдневного визита в Китай Йеллен заявила, что США не позволят «субсидированному» китайском импорту «опустошить» новые американские производства.
Еще 19 февраля газета Financial Times сообщила со ссылкой на двух американских чиновников, что замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо предупредил вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна о готовности вместе с союзниками принять новые протекционистские меры, если Пекин будет увеличивать поставки своих товаров на мировые рынки с помощью демпинга. В частности, это касалось сектора зеленых технологий, включая электромобили и солнечные батареи. Китайские власти в ответ указали, что электромобили не могут легко завоевать американский рынок из-за действия закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) 2022 г. Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке с использованием произведенных в США батарей.
Любые протекционистские меры, особенно с учетом масштабов американо-китайской торговли, грозят экономике повышением волатильности и дополнительным ростом цен, предупреждает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. В период, когда протекционизм так или иначе стал мировым трендом, можно вполне ожидать ответных мер со стороны Китая, считает эксперт. Американская промышленность вряд ли сможет быстро заменить китайские товары, так как наращивание производственных мощностей долгий процесс. Кроме того, добавил Сусин, последствием уменьшения конкуренции будет первоначальное увеличение издержек со стороны компаний, а это приведет к дополнительному росту цен.
Помимо экономического значения решения повысить действующие и ввести новые тарифы, Bloomberg отмечает и внутриполитический смысл этих действий администрации Байдена. И бывший, и нынешний президенты пытаются показать себя избирателям более жесткими в отношении Китая. В январе газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники о намерении Трампа в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на весь импорт из Китая.
Фактор выборов однозначно учитывается командой Байдена при принятии решения о тарифах, но его значение конкретно в этой ситуации не стоит переоценивать, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Эта мера ложится в логику нынешних китайско-американских отношений и только косвенно используется на выборах», – говорит американист. Рядовой американский избиратель вряд ли понимает значение вышеперечисленных решений и на самом деле может даже пострадать от новых тарифов из-за повышения цен. При этом люди «улавливают» жесткую риторику в отношении Пекина, что соответствует воззрениям значительной части американского общества.
Но американист сомневается в шансах Байдена получить значительные политические очки от этого решения. Во-первых, за него голосуют и те, кто считает, что с Китаем нужно соперничать выборочно, не забывая о возможности сотрудничества. Во-вторых, Байден все равно не перехватит бренд «антикитайского президента» у Трампа, который был инициатором экономической конфронтации с Пекином, полагает Журавлева.
По данным исследования Pew Research Center, опубликованного 1 мая, 81% американцев негативно относятся к Китаю, из них 43% – крайне негативно. Только 6% рассматривают Пекин как партнера, 50% видят в нем соперника, а 42% – врага. Но если оценивать отношение американцев к Китаю с точки зрения партийной принадлежности, то в целом избиратели-республиканцы более негативно настроены в отношении КНР, чем демократы.
Давать оценку экономической эффективности данных мер пока преждевременно, говорит руководитель Центра прикладных экономических исследований ИСКРАН Наталья Судакова.
Предполагаемые изменения в годовом объеме импорта из Китая товаров, подвергнутых пошлинам, не будут оказывать заметного влияния на состояние экономики в целом на фоне гораздо более внушительных объемов товарооборота между странами.
С учетом уже реализуемых финансовых средств и усилий в рамках новой промышленной стратегии Байдена есть основания полагать, что в долгосрочной перспективе США справятся с задачей внутреннего производства продукции, которую затронули указанные меры, резюмировала Судакова.