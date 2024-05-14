Байден готовится объявить новые тарифы в отношении китайских товаров

Собеседники Bloomberg уточнили, что тарифы на электромобили увеличатся с 27,5 до 102,5%, на полупроводники с 25 до 50%, на панели для солнечных батарей c 25 до 50%, на литий-ионные батареи (для электромобилей) с 7,5 до 25%, на хирургические перчатки с 7,5 до 25%. Ожидается введение тарифов и в отношении товаров, ранее не облагаемых пошлинами: корабельные краны – 25%, медицинские шприцы — 50%, а также средства индивидуальной защиты типа масок – 50%. Тарифы в 25% затронут и некоторые виды китайской стали и алюминия, ранее облагавшиеся на 7,5% или не облагавшиеся вовсе. Под пошлины в 25% попадут некоторые критически важные минералы.