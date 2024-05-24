Как в конгрессе США хотят наказать Международный уголовный суд

Все это инстанция зафиксировала во время операции израильской армии в секторе Газа, идущей с 7 октября 2023 г. При этом МУС также запросил ордеры на арест и лидеров группировки «Хамас». Именно в ответ на нападение этой радикальной группировки из сектора Газа на Израиль, приведшее к гибели 1200 израильтян, Тель-Авив начал военную операцию в палестинском анклаве. Она привела к 24 мая, по данным минздрава Палестинской автономии, к гибели более 35 800 жителей.