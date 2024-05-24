Как в конгрессе США хотят наказать Международный уголовный суд

Как в конгрессе США хотят наказать Международный уголовный судРеспубликанцы грозятся принять санкции уже в июне
Итоговый вариант документа о санкциях США в отношении Международного уголовного суда (МУС) может быть представлен к 3 июня, когда конгрессмены вернутся с каникул. Об этом 24 мая заявил изданию The Hill глава комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол.
Санкции в отношении МУСа еще с февраля предлагают ввести как члены палаты представителей, так и группа сенаторов США, состоящая из демократов и республиканцев. Но при этом среди законодателей нет согласия о том, какие конкретно меры принять в отношении инстанции и ее сотрудников.
Республиканцы в палате представителей хотят запретить любые операции с недвижимостью в США сотрудникам МУС, ведущим расследования против американцев и лиц из стран-союзников, а также ограничивать выдачу американских виз. А некоторые сенаторы-демократы думают об ограничении финансирования функционала суда, которое напрямую Вашингтон и так не осуществляет, не признавая его юрисдикцию. Об этом со ссылкой на источники внутри рабочей группы 24 мая сообщило издание Axios.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Среди военных преступлений, к которым, по мнению МУС, могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод в секторе Газа, причинение палестинцам тяжких страданий, вред здоровью, жестокое обращение, убийства, а также нападения на мирное население.
Все это инстанция зафиксировала во время операции израильской армии в секторе Газа, идущей с 7 октября 2023 г. При этом МУС также запросил ордеры на арест и лидеров группировки «Хамас». Именно в ответ на нападение этой радикальной группировки из сектора Газа на Израиль, приведшее к гибели 1200 израильтян, Тель-Авив начал военную операцию в палестинском анклаве. Она привела к 24 мая, по данным минздрава Палестинской автономии, к гибели более 35 800 жителей.
Собеседники Axios утверждают, что отдельные представители демократической партии выступают за ограничения финансирования «некоторых программ МУС» вместо санкций, за которые выступает значительная часть их однопартийцев и почти все республиканцы. Одна из причин – возможные последствия для «интересов США». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь объяснил Axios, что санкции могут помешать расследованиям МУС, связанным с Россией.
США не признают юрисдикцию МУС. Это связано со стремлением ограничить возможность суда вести расследования в отношении американских военнослужащих и в целом граждан США. В 2002 г. был принят отдельный закон, запрещающий финансирование организации. Но ограничения были несколько раз пересмотрены.
Возможности для финансирования расширялись в основном бюджетным законодательством США. Закон о бюджете на 2023-й финансовый год усиливает поправку к закону 2002 г., позволяющую американское финансирование отдельных действий МУС в предусмотренных поправкой случаях. Поэтому США могут, несмотря на фактическое сохранение запрета, делиться с МУС разведданными, направлять средства на техническую поддержку, «сопровождение» свидетелей и потерпевших.
В документах предусмотрены и ограничения на передачу средств. Например, если расследование или другие процедуры МУС ведутся в отношении американцев или граждан стран НАТО, а также стран со статусом основного союзника вне альянса, США могут заблокировать финансирование.
Американцы, возможно, предпочтут точечные меры в отношении МУС, предполагает замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. США хотят продолжить использовать МУС в своих интересах, поэтому вряд ли будут сильно ограничивать инстанцию, полагает американист.
Позицию демократов можно объяснить и внутриполитическими интересами, добавляет заместитель директора Института США и Канады РАН по научной работе Андрей Евсеенко. Он замечает, что однопартийцы американского президента Джо Байдена видят в происходящем на Ближнем Востоке опасность для своих рейтингов. В этих условиях они бы предпочли начало переговорного процесса между палестинцами и израильтянами, а если ордера будут выданы, то это может минимизировать и так незначительные шансы на дипломатическое урегулирование, полагает эксперт.
Евсеенко считает, что значительная часть демократов вынуждена «лавировать». Это необходимо как для сохранения связей с израильскими группами интересов, так и для получения поддержки со стороны американской молодежи, среди которой популярны пропалестинские настроения.
Суслов полагает, что нынешние обсуждения – скорее угроза, направленная на отказ МУС от возможного решения по выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. Также, по мнению Суслова, надо учитывать время, которое может уйти на согласование версии документа палаты и сената. Если же суд выдаст ордера, то потенциально более жесткая версия законопроекта республиканцев будет иметь больший шанс на прохождение, чем точечные меры, о которых думают некоторые демократы, резюмировал эксперт.