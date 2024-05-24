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МИД Израиля пообещал не уничтожать палестинцев в Рафахе

Ведомости

Израиль не планирует осуществлять действия, направленные на полное или частичное уничтожение палестинского гражданского населения. Соответствующее заявление опубликовал МИД Израиля в ответ на решение Международного суда (МС) ООН.

В заявлении отмечается, что Израиль продолжит прикладывать усилия по обеспечению доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, а также действовать в соответствии с законодательством, чтобы максимально уменьшить ущерб гражданскому населению в анклаве.

МИД отмечает, что Израиль продолжит держать открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах». Кроме того, он разрешит непрерывную доставку гуманитарной помощи и не позволит террористическим организациями контролировать КПП.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для поставок гуманитарной помощи. Суд постановил оставить КПП «Рафах» открытым для беспрепятственного предоставления необходимой помощи жителям анклава.

Израиль должен принять меры для обеспечения доступа в сектор Газа любой комиссии по расследованию или другого уполномоченного органа ООН. Государство также обязано отчитаться перед судом в течение одного месяца обо всех мерах, которые были приняты для исполнения постановления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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