МИД Израиля пообещал не уничтожать палестинцев в Рафахе
Израиль не планирует осуществлять действия, направленные на полное или частичное уничтожение палестинского гражданского населения. Соответствующее заявление опубликовал МИД Израиля в ответ на решение Международного суда (МС) ООН.
В заявлении отмечается, что Израиль продолжит прикладывать усилия по обеспечению доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, а также действовать в соответствии с законодательством, чтобы максимально уменьшить ущерб гражданскому населению в анклаве.
МИД отмечает, что Израиль продолжит держать открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах». Кроме того, он разрешит непрерывную доставку гуманитарной помощи и не позволит террористическим организациями контролировать КПП.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для поставок гуманитарной помощи. Суд постановил оставить КПП «Рафах» открытым для беспрепятственного предоставления необходимой помощи жителям анклава.
Израиль должен принять меры для обеспечения доступа в сектор Газа любой комиссии по расследованию или другого уполномоченного органа ООН. Государство также обязано отчитаться перед судом в течение одного месяца обо всех мерах, которые были приняты для исполнения постановления.