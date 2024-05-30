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Врио главы ХМАО назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук

Кандидатуру Кухарука на пост главы региона поддержал Владимир Путин
Максим Цуланов
Александр Казаков / РИА Новости

Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), следует из указа президента России Владимира Путина.

Назначение произошло после того, как 68-летняя губернатор ХМАО Наталья Комарова, проработавшая на этой должности 14 лет, объявила об уходе в отставку. Она поблагодарила за доверие и поддержку президента России, а также сообщила, что переходит на новую работу.

30 мая в ходе рабочей встречи с Кахаруком Путин предложил ему возглавить регион. Кухарук поблагодарил главу государства за оказанное доверие, указав, что ХМАО в настоящий момент является серьезным стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику страны.

Кухаруку 45 лет, он родился 8 мая 1979 г. в городе Урай. Был избран депутатами Тюменской городской думы на должность главы Тюмени в октябре 2018 г. До этого, с 2016 г., занимал должность заместителя главы администрации Тюмени. За время его руководства Тюмень получила звание «Города трудовой доблести» (2021 г.), была благоустроена центральная улица Дзержинского и др.

Пришел на работу в администрацию Тюменского района в 2002 г. после окончания Тюменского государственного университета с отличием на направлении «юриспруденция». Позже перешел на должность начальника управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области (работал на должности с 2002 по 2011 г.). В 2012-2017 гг. отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города.

В декабре 2020 г. Руслан Кухарук был избран президентом Союза российских городов, в 2022 г. возглавил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Как пишет издание 72.ru, в период своего руководства Кухарук часто летал в Москву и встречался с президентом Путиным. Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Близкие к администрации президента собеседники говорили «Ведомостям», что Кухарук рассматривался на пост губернатора Кузбасса. Сам он 14 мая опроверг сообщения о назначении, подчеркнув, что остается работать в Тюмени. 15 мая врио губернатора Кемеровской области был назначен замгубернатора Кемеровской области – председатель правительства региона Илья Середюк.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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