Врио главы ХМАО назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук

Кухаруку 45 лет, он родился 8 мая 1979 г. в городе Урай. Был избран депутатами Тюменской городской думы на должность главы Тюмени в октябре 2018 г. До этого, с 2016 г., занимал должность заместителя главы администрации Тюмени. За время его руководства Тюмень получила звание «Города трудовой доблести» (2021 г.), была благоустроена центральная улица Дзержинского и др.