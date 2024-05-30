Врио главы ХМАО назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук

Врио главы ХМАО назначен мэр Тюмени Руслан КухарукКандидатуру Кухарука на пост главы региона поддержал Владимир Путин
Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), следует из указа президента России Владимира Путина.
Назначение произошло после того, как 68-летняя губернатор ХМАО Наталья Комарова, проработавшая на этой должности 14 лет, объявила об уходе в отставку. Она поблагодарила за доверие и поддержку президента России, а также сообщила, что переходит на новую работу.
30 мая в ходе рабочей встречи с Кахаруком Путин предложил ему возглавить регион. Кухарук поблагодарил главу государства за оказанное доверие, указав, что ХМАО в настоящий момент является серьезным стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику страны.
Кухаруку 45 лет, он родился 8 мая 1979 г. в городе Урай. Был избран депутатами Тюменской городской думы на должность главы Тюмени в октябре 2018 г. До этого, с 2016 г., занимал должность заместителя главы администрации Тюмени. За время его руководства Тюмень получила звание «Города трудовой доблести» (2021 г.), была благоустроена центральная улица Дзержинского и др.
Пришел на работу в администрацию Тюменского района в 2002 г. после окончания Тюменского государственного университета с отличием на направлении «юриспруденция». Позже перешел на должность начальника управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области (работал на должности с 2002 по 2011 г.). В 2012-2017 гг. отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города.
В декабре 2020 г. Руслан Кухарук был избран президентом Союза российских городов, в 2022 г. возглавил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Как пишет издание 72.ru, в период своего руководства Кухарук часто летал в Москву и встречался с президентом Путиным. Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Близкие к администрации президента собеседники говорили «Ведомостям», что Кухарук рассматривался на пост губернатора Кузбасса. Сам он 14 мая опроверг сообщения о назначении, подчеркнув, что остается работать в Тюмени. 15 мая врио губернатора Кемеровской области был назначен замгубернатора Кемеровской области – председатель правительства региона Илья Середюк.