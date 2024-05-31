ВЦИОМ сообщил о стабильных рейтингах Путина и «Единой России»

О доверии президенту заявили 81% участников опроса, показатель за неделю вырос на 1 п. п. Не доверяют главе государства, как и неделей ранее, 9% граждан. Работу правительства 58% россиян оценивают «скорее хорошо» – здесь доля положительных оценок увеличилась за неделю на 4 п. п. Выше 60% граждан хорошо отзывались о работе кабмина только один раз за последний год, в марте 2024 г. (61%). По данным социологов, плохо оценивают работу кабмина сейчас 21%, столько же опрошенных затруднились с ответом. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивает 61% респондентов, показатель вырос за неделю на 4 п. п. Доля плохих оценок осталась прежней (10%), а затруднились с ответом 29% россиян. Рейтинг «Единой России» составил 48%, снизившись за неделю на 2 п. п.