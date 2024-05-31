ВЦИОМ сообщил о стабильных рейтингах Путина и «Единой России»Показатель одобрения работы президента за неделю не изменился и превысил 80%
Уровень поддержки деятельности президента РФ Владимира Путина с 20 по 26 мая составил 78,7%. На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 81,1% респондентов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень поддержки «Единой России» за неделю тоже вырос до 40,3%. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
Отношение к президенту за неделю с 20 по 26 мая не изменилось, следует из результатов Центра. Незначительно – на 0,1 п. п. – увеличился за неделю уровень поддержки партии «Единая Россия», он составил 40,3%. ЛДПР доверяют 9,4% опрошенных россиян (-0,1 п. п. за неделю), КПРФ – 9,0% (+0,3 п. п.), партии «Новые люди» – 6,6% (+0,1 п. п.), а представителям «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,7% респондентов (+0,1 п. п.).
Данные о настроении россиян также представил фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос проводился 24–26 мая в 53 регионах, в нем участвовали 1500 респондентов.
Граждан спросили, «скорее хорошо или скорее плохо» работает на своем посту президент. За неделю с 19 по 26 мая показатель не изменился – положительно тогда и сейчас оценивают деятельность Путина 82% участников опроса. Вариант «скорее плохо» третью неделю подряд выбирают 7% опрошенных россиян. Максимальный уровень недоверия к работе президента за последний год не превышал 12% – такой уровень фиксировался трижды летом 2023 г.
О доверии президенту заявили 81% участников опроса, показатель за неделю вырос на 1 п. п. Не доверяют главе государства, как и неделей ранее, 9% граждан. Работу правительства 58% россиян оценивают «скорее хорошо» – здесь доля положительных оценок увеличилась за неделю на 4 п. п. Выше 60% граждан хорошо отзывались о работе кабмина только один раз за последний год, в марте 2024 г. (61%). По данным социологов, плохо оценивают работу кабмина сейчас 21%, столько же опрошенных затруднились с ответом. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивает 61% респондентов, показатель вырос за неделю на 4 п. п. Доля плохих оценок осталась прежней (10%), а затруднились с ответом 29% россиян. Рейтинг «Единой России» составил 48%, снизившись за неделю на 2 п. п.
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он добавил, что результаты опроса ФОМ от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.