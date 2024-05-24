ФОМ: работу Путина одобряют 82% россиян

ФОМ также попросил россиян оценить одобрение ведущих политических партий. Фонд попросил опрошенных представить, что в следующее воскресенье пройдут выборы в Госдуму, и выбрать партию, за которую вероятнее всего они отдадут голос. По состоянию на 19 мая за «Единую Россию» готовы проголосовать 50% опрошенных, за КПРФ – 7%, за ЛДПР – 9%, за «Справедливую Россию» – 3%, а за партию «Новые люди» – 2%. Кроме того, в отчете отмечается, что 1% граждан испортил бы бюллетень, а 9% не пошли бы на выборы.