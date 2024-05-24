ФОМ: работу Путина одобряют 82% россиян

ФОМ: работу Путина одобряют 82% россиянПри этом о доверии президенту заявили 80% респондентов
По оценке 82% граждан России, президент Владимир Путин «скорее хорошо» работает на своем посту. Это следует из результатов свежего опроса фонда «Общественное мнение».
Опрос ФОМ проходил 17-19 мая, в нем приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов РФ. На первый вопрос об оценке работы главы государства положительно высказались 82% опрошенных – показатель повысился на 1% с 5 мая. При этом в конце апреля наблюдался процент, который был выше текущего показателя – 83% опрошенных. По состоянию на 19 мая, только 7% опрошенных оценивают работу президента России «скорее плохо».
При оценке доверия Путину 80% опрошенных россиян сообщили, что скорее доверяют президенту. О недоверии высказались 11% опрошенных. Показатель доверия по сравнению с началом мая снизился на 1%, а в сопоставлении с концом апреля – на 2%. Тогда 83% граждан сообщили, что скорее доверяют президенту.
Участники опроса также оценили работу правительства России. Только 54% граждан сообщили, что правительство работает «скорее хорошо». Негативную оценку дали 21% опрошенных – показатель снизился на 3% по сравнению с предыдущим измерением в начале мая. При этом процент одобрения остался без изменений.
Работу председателя правительства России Михаила Мишустина поддержали 57% опрошенных, 10% выразили мнение, что он работает «скорее плохо». По сравнению с началом мая, процент одобрения вырос на 1 п. п., при этом негативная оценка снизилась на столько же.
ФОМ также попросил россиян оценить одобрение ведущих политических партий. Фонд попросил опрошенных представить, что в следующее воскресенье пройдут выборы в Госдуму, и выбрать партию, за которую вероятнее всего они отдадут голос. По состоянию на 19 мая за «Единую Россию» готовы проголосовать 50% опрошенных, за КПРФ – 7%, за ЛДПР – 9%, за «Справедливую Россию» – 3%, а за партию «Новые люди» – 2%. Кроме того, в отчете отмечается, что 1% граждан испортил бы бюллетень, а 9% не пошли бы на выборы.
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Песков добавил, что результаты опроса ФОМ от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию, никакой новизны в этой информации нет. По словам пресс-секретаря, малый антирейтинг говорит о том, что президент знает, что он делает. Доверие россиян в этом вопросе чрезвычайно важно.