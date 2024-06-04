Сенатор от Белгородской области Савченко сложит полномочия

Сенатор от Белгородской области Савченко сложит полномочияВопрос будет рассмотрен в Совете Федерации 5 июня
Член Совета Федерации от Белгородской области, экс-глава региона Евгений Савченко досрочно сложит полномочия, подтвердил «Ведомостям» глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Вопрос будет рассмотрен 5 июня.
«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», – сказал Тимченко «РИА Новости».
Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 г. Он ушел в отставку в 2020 г. и перешел в Совет Федерации.
Савченко также известен как автор книги «Потрясение», признанной Октябрьским районным судом Белгорода экстремистской 17 февраля 2023 г. После решения суда Минюст РФ внес ее в список экстремистских материалов. В нашумевшей книге Савченко ссылался на признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона.
Как утверждал Савченко, текст «Евангелия от Елизаветы» был «продиктован Господом Земли Моностоном» женщине-«боговидице» по имени Любовь вместе с «более двумя тысячами притч и жизнеописанием Иисуса Христа». Савченко якобы был знаком с Любовью и посредством нее общался с «Господом Земли Моностоном», Богородицей, Сергием Радонежским, которые давали ему советы по управлению Белгородской областью. По словам бывшего белгородского губернатора, Любовь с 2009 г. общается с Богом, получая от него «ответы на различные частные и общие вопросы». Книгу Савченко раскритиковал митрополит Белгородской и Старооскольской Иоанн.
На фоне скандала с распространением книги Савченко своих постов лишились соратники экс-губернатора – спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова, первый зампред облдумы Елена Бондаренко и зампред заксобрания Валерий Сергачев. В апреле 2022 г. Бондаренко и Сергачев были исключены из партии «Единая Россия» за ее дискредитацию. В июле 2023 г. Павлова, Бондаренко и Дергачев досрочно сложили полномочия депутатов Белгородской облдумы.