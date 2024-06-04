Сенатор от Белгородской области Савченко сложит полномочия

Как утверждал Савченко, текст «Евангелия от Елизаветы» был «продиктован Господом Земли Моностоном» женщине-«боговидице» по имени Любовь вместе с «более двумя тысячами притч и жизнеописанием Иисуса Христа». Савченко якобы был знаком с Любовью и посредством нее общался с «Господом Земли Моностоном», Богородицей, Сергием Радонежским, которые давали ему советы по управлению Белгородской областью. По словам бывшего белгородского губернатора, Любовь с 2009 г. общается с Богом, получая от него «ответы на различные частные и общие вопросы». Книгу Савченко раскритиковал митрополит Белгородской и Старооскольской Иоанн.