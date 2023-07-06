Белгородская область переживает «Потрясение»

Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова, занимавшая руководящие посты в органах исполнительной и законодательной власти во время губернаторства Савченко, обращает внимание на то, что указанные депутаты практически не принимали участие в работе областной думы и на округах в качестве избранных представителей. «Сложно сказать, было ли это решение связано с решением суда или изменением жизненной траектории людей. С позиции регионального заксобрания, опираясь на собственный опыт работы в субъекте, могу сказать как важно и нужно, чтобы депутаты участвовали в работе региона, в работе с избирателями и помогали в решении ключевых проблем. Для Белгородской областной думы это (отставка трех депутатов. – “Ведомости”) возможность передать мандаты тем людям, которые будут действительно трудиться на благо области», – сказала она «Ведомостям».