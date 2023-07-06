Белгородская область переживает «Потрясение»Ставленники экс-губернатора Савченко покинули региональный парламент после скандала
Белгородская областная дума на очередном заседании удовлетворила заявления о досрочном прекращении полномочий трех депутатов: Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачева, которые в прошлом занимали посты соответственно председателя, первого зампреда и зампреда заксобрания. Все они покинули руководящие посты в апреле 2022 г., на фоне громкого скандала с распространением книги бывшего губернатора Белгородской области, а ныне – сенатора Евгения Савченко «Потрясение», в которой он ссылался на признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона.
Последнее произведение было издано еще в 2016 г. белгородским «Наследие», которое возглавляет Сергачев. После признания 17 февраля 2023 г. Октябрьским районным судом Белгорода книги экстремистской (Белгородский областной суд 4 мая оставил в силе это решение) Минюст РФ внес ее в список экстремистских материалов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили, что заказ на издание «Евангелия от Елизаветы» тиражом 2 000 экземпляров поступил от Ольги Павловой, отвечавшей на тот момент, в 2016 г., за внутреннюю и кадровую политику Белгородской области (в 2020 г. стала председателем заксобрания).
Савченко утверждал, что текст «Евангелия от Елизаветы» был «продиктован Господом Земли Моностоном» близкой бывшему губернатору женщине-«боговидице» по имени Любовь вместе с «более двумя тысячами притч и жизнеописанием Иисуса Христа». В прокуратуре при этом считали, что «Евангелие от Елизаветы» разжигает ненависть к иудеям. В «Потрясении» Савченко, руководивший Белгородской областью 26 лет, писал, как через Любовь он общался с Сергием Радонежским и Владимиром Высоцким, а с Господом Богом обсуждал правителей России и политическую ситуацию на Украине.
Вскоре после выхода «Потрясения» Елена Бондаренко и Валерий Сергачев решением президиума генсовета «Единой России» были исключены из партии за ее дискредитацию. После этого они вместе с Ольгой Павловой покинули руководящие посты в белгородской областной думе. Политолог Виталий Иванов называет их «одиозными людьми», которые, по его словам, «во многом дискредитировали достижения» Евгения Савченко. «Именно с ними ассоциируются оккультные антиправославные увлечения белгородского руководства периода позднего Савченко», – говорит он.
Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова, занимавшая руководящие посты в органах исполнительной и законодательной власти во время губернаторства Савченко, обращает внимание на то, что указанные депутаты практически не принимали участие в работе областной думы и на округах в качестве избранных представителей. «Сложно сказать, было ли это решение связано с решением суда или изменением жизненной траектории людей. С позиции регионального заксобрания, опираясь на собственный опыт работы в субъекте, могу сказать как важно и нужно, чтобы депутаты участвовали в работе региона, в работе с избирателями и помогали в решении ключевых проблем. Для Белгородской областной думы это (отставка трех депутатов. – “Ведомости”) возможность передать мандаты тем людям, которые будут действительно трудиться на благо области», – сказала она «Ведомостям».
Политолог Владимир Слатинов считает досрочное сложение полномочий Павловой, Бондаренко и Сергачева «логичным завершением истории» с изданием «Потрясения», которое удалось заслонить только началу спецоперации в 2022 г. «Благодаря этой книге мы увидели, что один из самых выдающихся, безусловно, российских губернаторов в какой-то момент и уже достаточно долгое время назад оказался вовлеченным в религиозную секту. Губернатор Вячеслав Гладков крайне умело воспользовался этой историей с “Потрясением” для того, чтобы зачистить белгородскую областную думу [от ставленников Савченко]», – пояснил эксперт.