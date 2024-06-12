Путин рассказал о «чувстве надеги» после встреч с военными

«Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра и послезавтра. У нас выросла замечательная плеяда командиров. <...> Это, вы знаете, такое чувство, как у нас в народе говорят, чувство надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», – заявил президент.