Путин рассказал о «чувстве надеги» после встреч с военными

Путин рассказал о «чувстве надеги» после встреч с военнымиПрезидент заявил об этом в День России после вручения госпремий и медалей
После встречи с российскими военными возникает «чувство надеги», заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал во время неформального общения с Героями Труда и лауреатами Государственной премии.
«Читаешь материал по каждому из вас – какая у вас интересная красивая жизнь, наполненная всякими событиями и эмоциями деятельность. Прям погружаешься – и не оторваться», – заявил глава государства после церемонии, которая прошла 12 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Именно такие люди, по словам президента, формируют повестку развития. Задача же властей состоит в том, чтобы «прислушаться к этим рекомендациям и вовремя их поддержать», подчеркнул Путин.
Президент рассказал о встрече с командующими группировок российских войск, она произвела на президента «очень хорошее, позитивное впечатление». Это взрослые и серьезные люди, при этом по возрасту они «достаточно молодые», отметил Путин.
«Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра и послезавтра. У нас выросла замечательная плеяда командиров. <...> Это, вы знаете, такое чувство, как у нас в народе говорят, чувство надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», – заявил президент.
Глава государства также принял предложение встретиться с боевыми активистами «Комитета семей воинов Отечества» в конце года. «С удовольствием», – ответил он.
Путин 12 июня удостоил звания Героя Труда ректора МГУ Виктора Садовничего, российского селекционера Людмилу Беспалову, генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко, главного конструктора конструкторского бюро «Радуга» Елтугана Сыздыкова, машиниста мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимира Щедова и водителя Тугнуйского угольного разреза Алексея Халмакшинова. Президент также представил лауреатов премии в области науки и технологий, в области литературы и искусства, в области благотворительности, а также в области правозащитной деятельности.
Президент встречался с военными поздно вечером 11 июня. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба – первым замминистра обороны Валерием Герасимовым. В совещании также приняли участие командующие военными округами. Участники встречи доложили Путину о ходе специальной военной операции и планах по продолжению военных действий.