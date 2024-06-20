Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга

Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-ПетербургаОна занимает пост председателя Совета Федерации с 2011 года
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора Совета Федерации от правительства города после новых губернаторских выборов.
Беглов сделал такое предложение при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга, передает ТАСС. Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 21 сентября 2011 г.
В 2019 г. Беглов, находившийся тогда в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, также предложил Матвиенко стать сенатором от Петербурга в случае его победы на выборах. Беглов провел специальную встречу с Матвиенко, на которой предложил ей войти в его команду. «Для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь», – ответила тогда Матвиенко.
По закону во время выборов руководителя региона каждый кандидат заявляет список из трех человек, один из которых в случае избрания кандидата становится членом Совета Федерации. Сама Матвиенко тоже была губернатором Петербурга: в 2003 г. она победила на выборах, а в 2006 г. была переназначена на пост губернатора президентом Путиным. В 2011 г. она была назначена сенатором от Петербурга и избрана спикером Совета Федерации, став первой в истории России женщиной на посту председателя верхней палаты парламента.
В апреле Беглов сообщил, что президент Владимир Путин также поддержал кандидатуру Беглова на предстоящих губернаторских выборах. По его словам, Путин пожелал ему успехов и обратил внимание на работу с жителями города. В Кремле подтвердили «Ведомостям» поддержку Беглова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли глава государства поддержал выдвижение Беглова на новый срок, сказал: «Да, правда».
27 мая председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Беглову пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга от ЕР. Тогда Медведев отметил, что считает правильным поддержать его кандидатуру на выборах в сентябре.
2 июня «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Беглова на губернаторские выборы. Его также призвал поддержать занимавший тогда пост секретаря генсовета партии Андрей Турчак. За выдвижение Беглова проголосовало 200 депутатов, против выступил один. 3 июня Беглов подал документы на участие в выборах губернатора в городскую избирательную комиссию.