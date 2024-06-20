Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга

Она занимает пост председателя Совета Федерации с 2011 года
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора Совета Федерации от правительства города после новых губернаторских выборов.

Беглов сделал такое предложение при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга, передает ТАСС. Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 21 сентября 2011 г.

В 2019 г. Беглов, находившийся тогда в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, также предложил Матвиенко стать сенатором от Петербурга в случае его победы на выборах. Беглов провел специальную встречу с Матвиенко, на которой предложил ей войти в его команду. «Для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь», – ответила тогда Матвиенко.

По закону во время выборов руководителя региона каждый кандидат заявляет список из трех человек, один из которых в случае избрания кандидата становится членом Совета Федерации. Сама Матвиенко тоже была губернатором Петербурга: в 2003 г. она победила на выборах, а в 2006 г. была переназначена на пост губернатора президентом Путиным. В 2011 г. она была назначена сенатором от Петербурга и избрана спикером Совета Федерации, став первой в истории России женщиной на посту председателя верхней палаты парламента.

В апреле Беглов сообщил, что президент Владимир Путин также поддержал кандидатуру Беглова на предстоящих губернаторских выборах. По его словам, Путин пожелал ему успехов и обратил внимание на работу с жителями города. В Кремле подтвердили «Ведомостям» поддержку Беглова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли глава государства поддержал выдвижение Беглова на новый срок, сказал: «Да, правда».

27 мая председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Беглову пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга от ЕР. Тогда Медведев отметил, что считает правильным поддержать его кандидатуру на выборах в сентябре.

2 июня «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Беглова на губернаторские выборы. Его также призвал поддержать занимавший тогда пост секретаря генсовета партии Андрей Турчак. За выдвижение Беглова проголосовало 200 депутатов, против выступил один. 3 июня Беглов подал документы на участие в выборах губернатора в городскую избирательную комиссию.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных