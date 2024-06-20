Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга

По закону во время выборов руководителя региона каждый кандидат заявляет список из трех человек, один из которых в случае избрания кандидата становится членом Совета Федерации. Сама Матвиенко тоже была губернатором Петербурга: в 2003 г. она победила на выборах, а в 2006 г. была переназначена на пост губернатора президентом Путиным. В 2011 г. она была назначена сенатором от Петербурга и избрана спикером Совета Федерации, став первой в истории России женщиной на посту председателя верхней палаты парламента.