Матвиенко согласилась продолжить работу в Совете Федерации

Беглов предложил Матвиенко стать сенатором от Петербурга в случае его победы на предстоящих выборах Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил действующему спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко стать сенатором от Петербурга в случае его победы на сентябрьских выборах, передает «Интерфакс». Матвиенко в свою очередь согласилась продолжить представлять интересы Петербурга в верхней палате парламента.

Беглов провел специальную встречу с Матвиенко, на которой предложил ей войти в его команду. «Для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь», – отметила Матвиенко.

«Коммерсантъ» 17 апреля опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко. В публикации отмечалось, что Матвиенко готовится обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Матвиенко тогда опровергла слухи о возможной отставке.

Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – Иван Сафронов и Максим Иванов – сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они утверждали, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания. Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению: «Так ведут себя истеричные люди. Я не отношу себя к ним. Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае».

Решение о судьбе Матвиенко принимает не Беглов, а президент страны Владимир Путин, считает политолог Аббас Галлямов: «Президент хочет, чтобы верхней палатой руководила Матвиенко, поэтому Беглов просто исполняет данное ему поручение». История с «Коммерсантом», по мнению Галлямова, «слишком мелкое, с точки зрения Путина, событие, чтобы хоть как-то повлиять на его решение».

Вариант нового выдвижения Матвиенко в Совет Федерации от губернатора Петербурга и, соответственно, продолжения ее работы во главе Совета Федерации был основным, он и реализовался, считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

«Юбилей Матвиенко спровоцировал в начале этого года много версий и домыслов о возможном ее уходе из Совета Федерации, но говорить об этом преждевременно. С одной стороны, Матвиенко остается важной фигурой для петербургской политики. Она играет важную роль в обеспечении баланса групп влияния как городских элит, так и питерских групп интересов на федеральном уровне. Также она один из самых влиятельных и сильных лоббистов интересов города», – говорит политолог. В целом ее поддержка и авторитет важны для Беглова и на выборах, и потом, уже в последующий период на посту губернатора, считает Бадовский.

«С другой стороны, и это имеет первостепенное значение, время ротации спикера Совета Федерации еще не пришло. С политической точки зрения вопрос о третьей должностной позиции в институциональной властной иерархии (тем более что спикер Совета Федерации является и постоянным членом Совбеза) должен решаться, скорее всего, в рамках большого пакета кадровых ротаций и системной балансировки власти в преддверии так называемого «транзита власти». Это значит, что вопрос станет актуальным не сейчас, а через три-четыре года», – полагает эксперт.

Путин назначил Беглова врио губернатора города в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко. В конце мая Беглов заявил, что будет участвовать в выборах 8 сентября как самовыдвиженец. Согласно закону во время выборов руководителя региона каждый кандидат заявляет список из трех человек, один из которых в случае избрания кандидата становится членом Совета Федерации. Сама Матвиенко тоже была губернатором Петербурга: в 2003 г. она победила на выборах, а в 2006 г. была переназначена на пост губернатора президентом Путиным. В 2011 г. она была назначена сенатором от Петербурга и избрана спикером Совета Федерации, став первой в истории России женщиной на посту председателя верхней палаты парламента.