Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Евгений Разумный / Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС. По ее словам, она «никому не звонила и не давила»: «Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно». «Так ведут себя истеричные люди, — добавила она. — Я не отношу себя к ним. Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае».

В понедельник, 20 мая, специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов объявили, что покидают издание из-за статьи о возможной отставке Матвиенко. По их словам, такое решение принял акционер Алишер Усманов. Следом за Сафроновым и Ивановым заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители.

Один нынешний и один бывший сотрудник «Коммерсанта» сообщили BBC, что слышали версию о том, что после выхода статьи о Матвиенко она высказывала претензии Усманову. Несколько сотрудников «Коммерсанта» со ссылкой на представителя бизнесмена также рассказали «Ведомостям», что Матвиенко лично пожаловалась на статью Усманову. Усманов и Матвиенко по крайней мере однажды встречались вскоре после выхода текста – 23 апреля они участвовали в заседании попечительского совета Русского географического общества.

Представитель Усманова говорил, что бизнесмен не имеет отношения к уходу журналистов. А председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский сообщил The Bell, что с Сафроновым и Ивановым расстались из-за отказа раскрыть источники.

17 апреля «Коммерсантъ» опубликовал материал, в котором говорилось, что в мае Матвиенко обсудит с президентом Владимиром Путиным свою отставку. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».

Новость дополняется...