Нетвердый знак

Увольнение журналистов за вызвавшую раздражение собственника издания статью – это всегда дурной знак для всего журналистского цеха, демонстрация беззащитности журналистов перед волей владельцев и акционеров СМИ. Она отражает сложившуюся ситуацию, в которой бизнес-интересы собственников оказываются для них важнее ущерба репутации издания и перспектив его развития.

В понедельник два журналиста «Коммерсанта», Максим Иванов и Иван Сафронов, сообщили, что покидают издательский дом, – оба проработали там 10 лет. Официально они увольняются по соглашению сторон, но в соцсетях сами журналисты и их коллеги пишут, что решение об увольнении инициировано владельцем ИД бизнесменом Алишером Усмановым, который, по их словам, оказался недоволен вышедшей в апреле статьей о возможной замене председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на директора СВР, экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Следом заявления об увольнении по собственному желанию подали еще 11 журналистов – весь политический блок «Коммерсанта» во главе с заместителем шеф-редактора Глебом Черкасовым и редактором отдела политики Аллой Бараховой. «У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом – сменой места работы», – написал Черкасов в Facebook. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин утверждает, что сам и без давления со стороны принял решение об увольнении журналистов из-за нарушений стандартов работы ИД, представитель холдинга USM заявил о непричастности Усманова к кадровым решениям.

Коллективное увольнение журналистов известного издания с долгой по постсоветским меркам историей отражает комплекс проблем современной отечественной прессы, в которой взаимоотношения журналистов с собственниками законодательно не урегулированы. Закон о СМИ декларирует независимость работы редакции, но соблюдение этой нормы закона обеспечить крайне трудно – в том числе потому, что и собственникам СМИ, как и любым, впрочем, владельцам бизнеса в России, сложно сохранить независимость от власти. Российские журналисты (особенно в провинции) регулярно сталкиваются с вмешательством собственников изданий в редакционную политику в разных его видах – увольнениями редакторов и журналистов, сменой редакционной политики, снятием или цензурированием статей и проч. СМИ, особенно пытающиеся сохранить редакционную независимость, – это в первую очередь потенциально проблемный и нервный актив для собственников, репутацией которого они часто готовы поступиться ради собственного политического выживания. А заодно и журналистами, которым в такой ситуации неоткуда ждать защиты.