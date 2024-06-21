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Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян

Уровень одобрения его работы на посту президента вырос до 78,9%, следует из данных ВЦИОМ
Маргарита Загребельная
Андрей Гордеев / Ведомости

Уровень поддержки деятельности президента России Владимира Путина с 10 по 16 июня составил 78,9% (+0,2 п.п. за неделю), на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 81,2% (-0,2 п.п.) респондентов, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился с 10 по 16 июня среди 1600 совершеннолетних граждан страны.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю составили 54,6% (-0,1 п.п.) и 55,2% (+2 п.п.) соответственно. На прямой вопрос о доверии главе кабмина Михаилу Мишустину ответили 63,7% (-0,1 п.п.).

Результаты опросов ВЦИОМ также демонстрируют, что уровень поддержки партии «Единая Россия» с 10 по 16 июня составил 40,6% (-0,8 п.п. за неделю), КПРФ – 9,7%, ЛДПР – 9%, «Новые люди» – 6,1%, «Справедливая Россия» – 3,4%.

Данные об о россиян также представил фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен 14–16 июня среди 1500 респондентов. Граждан спросили, «скорее хорошо или скорее плохо» работает на своем посту президент. За неделю с 9 по 16 июня показатель упал на один процентный пункт. Вариант «скорее плохо» 16 июня выбрали 7% опрошенных россиян против 8% неделей ранее.

О своем доверии главе государства заявили 80% респондентов (-1 п.п. за неделю), «скорее не доверяют» ему 9% участников опроса (+1 п.п.). Работу правительства положительно оценивают 57% россиян по сравнению с 53% неделей ранее, а скорее негативно – 20% после 22% на предыдущей неделе.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он добавил, что результаты опроса ФОМ от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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