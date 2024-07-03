ЦИК утвердил новый порядок электронного голосования в России

Булаев указал на то, что неиспользованных бюллетени по итогам голосования сейчас утилизируются [вся избирательная документация может уничтожаться по итогам выборов], поскольку более половины избирателей голосуют дистанционно. Например, в Москве печатается не менее 7 млн бюллетеней, в то время как дистанционно голосуют более 80% избирателей.