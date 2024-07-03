Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЦИК утвердил новый порядок электронного голосования в России

Регионы смогут самостоятельно определять этот аспект выборов
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) на заседании 3 июля утвердил новый порядок электронного голосования в России. Согласно принятым нормам, региональные комиссия смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.

Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев заявил, что необходимость принятия нового порядка электронного голосования назрела давно – за последние 20 лет около 15 млн избирателей на практике воспользовались преимуществом электронного голосования. По его словам, цифровизация избирательного процесса «шагнула далеко вперед и очень многое изменилось».

Комиссия принятым документом позволит избиркомам каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других региональных особенностей. При этом он уточнил, что законодательство не запрещает форму бумажного голосования.

Булаев указал на то, что неиспользованных бюллетени по итогам голосования сейчас утилизируются [вся избирательная документация может уничтожаться по итогам выборов], поскольку более половины избирателей голосуют дистанционно. Например, в Москве печатается не менее 7 млн бюллетеней, в то время как дистанционно голосуют более 80% избирателей.

За принятие инициативы проголосовали 11 членов Центризбиркома. Против выступил один человек – член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые применили в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в Москве на выборах депутатов Мосгордумы. В качестве эксперимента ДЭГ организовали в трех столичных избирательных округах из 45. В мае 2020 г. возможность проведения федеральных выборов при помощи ДЭГа закрепили в российском законодательстве.

14 июня в ЦИК сообщили, что в единый день голосования ДЭГ будет применяться в 25 регионах. ДЭГ будет доступно на всей территории Алтая, Марий Эл, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областей и Севастополя. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. В том числе, в Карелии, Чечне, Чувашии, Камчатке, Московской, Свердловской областях и др.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных