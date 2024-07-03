ЦИК утвердил новый порядок электронного голосования в России

ЦИК утвердил новый порядок электронного голосования в РоссииРегионы смогут самостоятельно определять этот аспект выборов
Центризбирком (ЦИК) на заседании 3 июля утвердил новый порядок электронного голосования в России. Согласно принятым нормам, региональные комиссия смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.
Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев заявил, что необходимость принятия нового порядка электронного голосования назрела давно – за последние 20 лет около 15 млн избирателей на практике воспользовались преимуществом электронного голосования. По его словам, цифровизация избирательного процесса «шагнула далеко вперед и очень многое изменилось».
Комиссия принятым документом позволит избиркомам каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других региональных особенностей. При этом он уточнил, что законодательство не запрещает форму бумажного голосования.
Булаев указал на то, что неиспользованных бюллетени по итогам голосования сейчас утилизируются [вся избирательная документация может уничтожаться по итогам выборов], поскольку более половины избирателей голосуют дистанционно. Например, в Москве печатается не менее 7 млн бюллетеней, в то время как дистанционно голосуют более 80% избирателей.
За принятие инициативы проголосовали 11 членов Центризбиркома. Против выступил один человек – член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые применили в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в Москве на выборах депутатов Мосгордумы. В качестве эксперимента ДЭГ организовали в трех столичных избирательных округах из 45. В мае 2020 г. возможность проведения федеральных выборов при помощи ДЭГа закрепили в российском законодательстве.
14 июня в ЦИК сообщили, что в единый день голосования ДЭГ будет применяться в 25 регионах. ДЭГ будет доступно на всей территории Алтая, Марий Эл, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областей и Севастополя. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. В том числе, в Карелии, Чечне, Чувашии, Камчатке, Московской, Свердловской областях и др.