Лукашенко объявил об отводе войск от границы с Украиной

2 июля белорусский президент заявил, что в последние несколько недель вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на границе с Белоруссией. Лукашенко тогда связал скопление украинских сил с приездом в страну контингента из дружественных государств, в частности, из России. Вооруженные силы прибыли в Белоруссию для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летию освобождения республики. Лукашенко призвал не допускать эскалации на границе и подчеркнул, что Минск в случае провокаций ответит Украине.