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Лукашенко объявил об отводе войск от границы с Украиной

Президент Белоруссии связал это решение со стабилизацией обстановки в приграничной зоне
Полина Худякова
Пресс-служба президента Белоруссии

На границе Белоруссии с Украиной сейчас нет осложнений, украинцы отвели свои вооруженные силы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Минск в свою очередь принял решение также отвести свои войска на юге республики в места постоянной дислокации, передает «БелТА».

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», – сказал Лукашенко на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном направлении.

По словам главы государства, сейчас никаких осложнений с украинцами нет. Лукашенко, как пишет «БелТА», также поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. «Не должно быть никаких лишних мероприятий», – сказал он.

2 июля белорусский президент заявил, что в последние несколько недель вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на границе с Белоруссией. Лукашенко тогда связал скопление украинских сил с приездом в страну контингента из дружественных государств, в частности, из России. Вооруженные силы прибыли в Белоруссию для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летию освобождения республики. Лукашенко призвал не допускать эскалации на границе и подчеркнул, что Минск в случае провокаций ответит Украине. 

5 июля заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк говорил, что недалеко от границы находится украинский спецназ. Он назвал это одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на территорию Белоруссии. 

В июне государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда расположились подразделения «Русского добровольческого корпуса» Украины (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ). Вдоль границы регулярно летают беспилотники, при пересечении границы их сбивают. 28 июня стало известно, что на дежурство на границе с Украиной заступил белорусский дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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