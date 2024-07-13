Лукашенко объявил об отводе войск от границы с Украиной

Лукашенко объявил об отводе войск от границы с УкраинойПрезидент Белоруссии связал это решение со стабилизацией обстановки в приграничной зоне
На границе Белоруссии с Украиной сейчас нет осложнений, украинцы отвели свои вооруженные силы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Минск в свою очередь принял решение также отвести свои войска на юге республики в места постоянной дислокации, передает «БелТА».
«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», – сказал Лукашенко на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном направлении.
По словам главы государства, сейчас никаких осложнений с украинцами нет. Лукашенко, как пишет «БелТА», также поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. «Не должно быть никаких лишних мероприятий», – сказал он.
2 июля белорусский президент заявил, что в последние несколько недель вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на границе с Белоруссией. Лукашенко тогда связал скопление украинских сил с приездом в страну контингента из дружественных государств, в частности, из России. Вооруженные силы прибыли в Белоруссию для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летию освобождения республики. Лукашенко призвал не допускать эскалации на границе и подчеркнул, что Минск в случае провокаций ответит Украине.
5 июля заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк говорил, что недалеко от границы находится украинский спецназ. Он назвал это одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на территорию Белоруссии.
В июне государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда расположились подразделения «Русского добровольческого корпуса» Украины (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ). Вдоль границы регулярно летают беспилотники, при пересечении границы их сбивают. 28 июня стало известно, что на дежурство на границе с Украиной заступил белорусский дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез».