Кабмин хочет убрать из законопроекта депутатов понятие «пропаганда экстремизма»Белый дом разработал поправки к инициативе вице-спикеров Анны Кузнецовой и Петра Толстого
Правительство предложило убрать из законопроекта вице-спикеров Госдумы норму о том, что такое пропаганда экстремизма. Об этом говорится в поправке правительства ко второму чтению к законопроекту, который был внесен в нижнюю палату вице-спикерами Госдумы Анной Кузнецовой, Петром Толстым и другими депутатами 18 июля 2023 г. Инициатива была одобрена палатой в первом чтении 28 сентября 2023 г. Поправки были рассмотрены на комиссии правительства по законопроектной деятельности 15 июля.
Депутаты предлагали ст. 280 Уголовного кодекса «Публичные призывы к экстремистской деятельности» назвать «Публичные призывы к экстремистской деятельности, публичное оправдание экстремизма или пропаганда экстремизма». И наказывать за «публичное оправдание экстремизма и пропаганду экстремизма» так же, как за публичные призывы, – что есть в действующей норме: штрафами от 100 000 до 300 000 руб., принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до четырех лет.
В статью предлагалось добавить примечание, что «под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Под пропагандой экстремизма же «понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности», говорилось в тексте законопроекта.
Правительство предложило ко второму чтению убрать из законопроекта фразу про «пропаганду экстремизма», оставив лишь «публичное оправдание экстремизма». А также из примечания к статье убрали предложенную депутатами формулировку «пропаганды экстремизма». В такой редакции законопроект поддержали в МВД, ФСБ, Следственном комитете, Генпрокуратуре.
Депутаты в пояснительной записке указывали, что законопроект «направлен на предупреждение проявлений радикализма», прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи. Они напомнили о «массшутинге» в школах и детских садах, отметив, что «массшутинг в России приобретает масштабы, сравнимые с экстремизмом», а этого допустить нельзя. Принятие же законопроекта, по мнению депутатов, позволит «способствовать проведению эффективной государственной политики, направленной на обеспечение права России на свободное и безопасное развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения <…> и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации».