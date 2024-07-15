Кабмин хочет убрать из законопроекта депутатов понятие «пропаганда экстремизма»

Депутаты предлагали ст. 280 Уголовного кодекса «Публичные призывы к экстремистской деятельности» назвать «Публичные призывы к экстремистской деятельности, публичное оправдание экстремизма или пропаганда экстремизма». И наказывать за «публичное оправдание экстремизма и пропаганду экстремизма» так же, как за публичные призывы, – что есть в действующей норме: штрафами от 100 000 до 300 000 руб., принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до четырех лет.