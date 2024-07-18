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Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии до 2029 года

За ее кандидатуру проголосовал 401 евродепутат из 720
Екатерина Дорофеева
European People's Party / Flickr

Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии (ЕК) на второй срок, следует из прямой трансляции заседания парламента. Она будет занимать свой пост до 2029 г.

За переизбрание фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат. 284 человека высказались против, 15 – воздержались при голосовании. Для переизбрания фон дер Ляйен необходимо было набрать минимум 361 голос. Всего в Европарламенте 720 депутатов.

До этого глава ЕК опубликовала опубликовала свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.

Фон дер Ляйен занимает пост председателя Еврокомиссии с 2019 г. До этого в Германии она занимала такие должности, как министр по делам семьи, министр труда и социальных вопросов и министр обороны. Она является первой женщиной на посту главы ЕК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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