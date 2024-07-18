Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии до 2029 года

Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии до 2029 годаЗа ее кандидатуру проголосовал 401 евродепутат из 720
Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии (ЕК) на второй срок, следует из прямой трансляции заседания парламента. Она будет занимать свой пост до 2029 г.
За переизбрание фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат. 284 человека высказались против, 15 – воздержались при голосовании. Для переизбрания фон дер Ляйен необходимо было набрать минимум 361 голос. Всего в Европарламенте 720 депутатов.
До этого глава ЕК опубликовала опубликовала свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.
Фон дер Ляйен занимает пост председателя Еврокомиссии с 2019 г. До этого в Германии она занимала такие должности, как министр по делам семьи, министр труда и социальных вопросов и министр обороны. Она является первой женщиной на посту главы ЕК.