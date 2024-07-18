Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии до 2029 года

До этого глава ЕК опубликовала опубликовала свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.