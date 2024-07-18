Фон дер Ляйен предложила создать «Европейский щит демократии»

Фон дер Ляйен сообщила, что европейские страны не отойдут от практики маркировки и удаления информации, которая, по мнению государственных органов власти, вводит в заблуждение и манипулирует населением. ЕК также собирается развивать подход к контенту, который создан с помощью искусственного интеллекта. При этом Евросоюз сохранит «неизменную приверженность свободе слова».