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Фон дер Ляйен предложила создать «Европейский щит демократии»

Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать «Европейский щит демократии» для противодействия дезинформации. Это следует из ее политической программы на 2024-2029 гг., опубликованной на сайте ЕК.

«Нам нужно сделать больше для защиты нашей демократии. Поэтому я предлагаю новый Европейский щит демократии, в рамках которого мы будем противодействовать иностранному манипулированию информацией и онлайн-вмешательству», – сказано в программе.

Цель щита – повышение осведомленности населения с помощью выявления, анализа и активного противодействия дезинформации и информационным манипуляциям. В документе упоминается, что Еврокомиссия намерена в целом повышать цифровую и медиаграмотность граждан.

Фон дер Ляйен сообщила, что европейские страны не отойдут от практики маркировки и удаления информации, которая, по мнению государственных органов власти, вводит в заблуждение и манипулирует населением. ЕК также собирается развивать подход к контенту, который создан с помощью искусственного интеллекта. При этом Евросоюз сохранит «неизменную приверженность свободе слова».

В мае Евросоюз запретил вещание трех российских СМИ. Ограничения коснулись агентства «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Согласованные меры не препятствуют деятельности российских журналистов на территории ЕС – запрет распространяется только на вещание. В качестве ответных мер Россия ввела ограничения относительно 81 европейского СМИ. В МИДе РФ пообещали, что если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, Россия также пересмотрит свое решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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