Фон дер Ляйен предложила создать «Европейский щит демократии»
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать «Европейский щит демократии» для противодействия дезинформации. Это следует из ее политической программы на 2024-2029 гг., опубликованной на сайте ЕК.
«Нам нужно сделать больше для защиты нашей демократии. Поэтому я предлагаю новый Европейский щит демократии, в рамках которого мы будем противодействовать иностранному манипулированию информацией и онлайн-вмешательству», – сказано в программе.
Цель щита – повышение осведомленности населения с помощью выявления, анализа и активного противодействия дезинформации и информационным манипуляциям. В документе упоминается, что Еврокомиссия намерена в целом повышать цифровую и медиаграмотность граждан.
Фон дер Ляйен сообщила, что европейские страны не отойдут от практики маркировки и удаления информации, которая, по мнению государственных органов власти, вводит в заблуждение и манипулирует населением. ЕК также собирается развивать подход к контенту, который создан с помощью искусственного интеллекта. При этом Евросоюз сохранит «неизменную приверженность свободе слова».
В мае Евросоюз запретил вещание трех российских СМИ. Ограничения коснулись агентства «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Согласованные меры не препятствуют деятельности российских журналистов на территории ЕС – запрет распространяется только на вещание. В качестве ответных мер Россия ввела ограничения относительно 81 европейского СМИ. В МИДе РФ пообещали, что если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, Россия также пересмотрит свое решение.