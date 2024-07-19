ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян

ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,5% россиянРаботу президента одобряют 78,4% опрошенных
Владимиру Путину доверяют 81,5% опрошенных россиян, его работу на посту президента России одобряют 78,4% респондентов. Об этом свидетельствуют данные еженедельного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
81,5% респондентов, как и неделей ранее, положительно ответили на прямой вопрос о доверии Путину. Показатель одобрения снизился на 0,6 п.п. за неделю. Премьер-министру Михаилу Мишустину при этом доверяют 61,8%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 34,3%, руководителю справедливороссов Сергею Миронову – 28,7%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,1%, руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,6% (на 0,6 п. п. меньше, чем неделей ранее), КПРФ – 9,7% (+0,4 п. п.), ЛДПР – 8,6% (-0,5 п. п.), «Новые люди» – 5,9% (-0,1 п. п.) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,7% (+0,2 п. п.).
Положительно оценили работу премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю 53,1% и 52,3% россиян соответственно.
Деятельность главы государства также оценили респонденты, опрошенные Фондом общественного мнения (ФОМ). Доверие к Путину подтвердили 79% участников опроса. 81% считают, что президент РФ на своем посту работает «скорее хорошо». Работу кабмина положительно оценили 55%, а лично Мишустина – 57%.
10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал высокий уровень поддержки Путина населением. По его словам, это связано с ежедневной ответственной работой, которую ведет президент.
В мае Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он уточнил, что результаты опроса ФОМ от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.