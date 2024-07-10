Песков констатировал высокий уровень поддержки Путина населением
Кремль констатировал высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина населением страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контраст между рейтингами российского и западных лидеров.
«Это не наше дело объяснять контраст. Наше дело действительно констатировать высокий уровень поддержки Путина населением», – отметил Песков.
Он добавил, что высокий рейтинг президента России сохраняется и продолжается. В первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой, которую ведет Путин.
5 июля из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что уровень доверия к Путину составил 80,9% по результатам опроса среди россиян с 24 по 30 июня.
Деятельность главы государства оценили и опрошенные Фондом общественного мнения (ФОМ). В нем приняли участие 1500 респондентов из 53 регионов России. Доверие Путину выразили 80% респондентов. При этом 9% заявили, что скорее не доверяют главе государства, а 11% воздержались от ответа.
В начале мая Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он уточнил, что результаты опроса ФОМ от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.