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Песков констатировал высокий уровень поддержки Путина населением

Ведомости

Кремль констатировал высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина населением страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контраст между рейтингами российского и западных лидеров.

«Это не наше дело объяснять контраст. Наше дело действительно констатировать высокий уровень поддержки Путина населением», – отметил Песков.

Он добавил, что высокий рейтинг президента России сохраняется и продолжается. В первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой, которую ведет Путин.

5 июля из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что уровень доверия к Путину составил 80,9% по результатам опроса среди россиян с 24 по 30 июня.

Деятельность главы государства оценили и опрошенные Фондом общественного мнения (ФОМ). В нем приняли участие 1500 респондентов из 53 регионов России. Доверие Путину выразили 80% респондентов. При этом 9% заявили, что скорее не доверяют главе государства, а 11% воздержались от ответа.

В начале мая Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он уточнил, что результаты опроса ФОМ от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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