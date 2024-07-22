Что сказали в Кремле про выход Джо Байдена из президентской гонки в США

Что сказали в Кремле про выход Джо Байдена из президентской гонки в СШАДмитрий Песков заявил, что власти не были сильно удивлены снятию его кандидатуры с выборов
В Кремле не были сильно удивлены выходу нынешнего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Честно говоря, последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены», – сказал Песков. По его словам, в Кремле очень внимательно отслеживают развитие событий в США: «Это понятно совершенно, но собственно, так же, как ход развития во всех других крупных странах мира. Это все представляет для нас интерес, и конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире».
При этом Песков отказался прямо отвечать на вопрос о том, как в Кремле оценивают решение Байдена сняться с выборов. «Во-первых, речь идет об избирательной кампании в США. И при всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня. И конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты США. Эта тема, которая, скорее всего, должна заботить американских избирателей, но не нас», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина. Он подчеркнул, что для России «очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в их истории». «Но все-таки главное для нас – это наши заботы, это наши достижения, наши проблемы, и главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», – заявил Песков.
Песков сказал, что он не может припомнить факт встречи Путина с вице-президентом Камалой Харрис, которую Байден предложил поддержать на пост кандидата в президенты США от демократической партии. «Я сейчас не могу вспомнить. Когда встреча с Байденом была, госпожи Харрис не было в Женеве. Я, честно говоря, не могу вспомнить ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис», – сказал Песков. Путин встречался с Джо Байденом в Женеве в июне 2021 г. на саммите «Россия – США». Песков также отказался оценивать кандидатуру Харрис с точки зрения двусторонних отношений между Россией и США. «До сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было. Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или со знаком минус мы не фиксировали до сих пор»», – сказал он.
Кроме того, Песков заявил, что «ничего хорошего ожидать не приходится» в ближайшие полгода, отвечая на вопрос, какие ожидания есть в Кремле до выборов в США: «Ничего хорошего ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США». По его словам, США «так или иначе будут продолжать помощь» Украине. «Это очевидно. Пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается. Помощь, конечно же, будет продолжаться. Это, кстати, не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины. А наоборот, ведет к затягиванию этого дела», – отметил представитель Кремля.
Байден 21 июля заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. «Для меня честь быть вашим президентом. И хотя я планировал переизбираться, я понял, что в лучших интересах моих, моей партии и моей страны снять свою кандидатуру и сосредоточиться на моих обязанностях президента до конца моего срока», – говорилось в заявлении Байдена. Чуть позже он призвал поддержать в качестве кандидата от демократов на пост президента вице-президента США Харрис.
Харрис после заявления Байдена сказала, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост президента. «Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и победить в этой номинации», – сказала вице-президент. Ранее кандидатом от республиканской партии на выборах президента стал Дональд Трамп. Он, комментируя последние события, заявил, что Байден – худший президент в истории страны, а победить Харрис ему будет гораздо легче, чем нынешнего президента. Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 г.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выход Байдена из гонки, заявил, что он создал проблемы во всем мире, а теперь бежит, понимая, что не будет переизбран на грядущих выборах. Володин также обвинил его в развязывании конфликта на Украине, разрушении экономики стран Европы, антироссийских санкциях и призвал привлечь его к ответственности. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал Байдену здоровья и подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации: «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты».