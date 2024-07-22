Что сказали в Кремле про выход Джо Байдена из президентской гонки в США

При этом Песков отказался прямо отвечать на вопрос о том, как в Кремле оценивают решение Байдена сняться с выборов. «Во-первых, речь идет об избирательной кампании в США. И при всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня. И конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты США. Эта тема, которая, скорее всего, должна заботить американских избирателей, но не нас», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина. Он подчеркнул, что для России «очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в их истории». «Но все-таки главное для нас – это наши заботы, это наши достижения, наши проблемы, и главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», – заявил Песков.