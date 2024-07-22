Как за рубежом отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Харрис сказала, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить демократическую партию и нацию для победы над Трампом.