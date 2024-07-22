Как за рубежом отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Как за рубежом отреагировали на выход Байдена из президентской гонкиМировые политики благодарили президента США за решение, а американцы собрали для Харрис $55 млн
Президент США Джо Байден завершил свою кампанию по переизбранию и поддержал вице-президента страны Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре.
Байден сообщил о своем решении в соцсети X и добавил, что обратится к нации позже на этой неделе, чтобы предоставить «подробности» о своем решении.
«А пока позвольте мне выразить свою глубочайшую благодарность всем тем, кто так усердно работал, чтобы я был переизбран», – написал он.
Как на выход Байдена из президентской гонки отреагировали мировые политики – в материале «Ведомостей».
Реакция США: благодарности и пожертвования для Харрис
Харрис сказала, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить демократическую партию и нацию для победы над Трампом.
Трамп заявил, что Байдену «никогда не следовало» участвовать в предвыборной гонке, и назвал его худшим президентом в истории Соединенных Штатов: «Никогда еще не было президента, который нанес бы такой ущерб нашей стране. От энергетической независимости до допуска миллионов и миллионов нелегальных иммигрантов». При этом Трамп заявил, что Харрис будет легче победить в гонке за Белый дом, чем Байдена.
В посте на своей социальной платформе Truth Social Трамп сказал: «Обманщик Джо Байден не годится для того, чтобы баллотироваться в президенты, и уж точно не годится для службы – и никогда не был!». Трамп заявил, что Байден «добился» должности президента «с помощью лжи, фальшивых новостей и не покидая своего подвала».
Бывший президент США Барак Обама похвалил Байдена, но не одобрил кандидатуру Харрис на пост главы демократической партии. В своем заявлении он сказал: «В ближайшие дни мы будем плавать в неизведанных водах. Но я чрезвычайно уверен, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат». Он назвал Байдена одним из «самых влиятельных президентов Америки», а также «дорогим другом и партнером», приводит его слова Sky News.
Через несколько часов после решения Байдена многие крупнейшие имена в демократической политике от Хиллари Клинтон до Гэвина Ньюсома и мегадонора Джорджа Сороса поспешили поддержать Харрис, пишет Bloomberg. Financial Times также сообщила, что соучредитель LinkedIn Рид Хоффман, Джордж и Алекс Сорос, а также несколько доноров с Уолл-стрит объявили о своей поддержке Харрис через несколько часов после заявления Байдена.
«Камала Харрис – нужный человек в нужное время», – написал Хоффман, который пожертвовал более $8,6 млн на повышение рейтинга Байден-Харрис.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на платформу для небольших доноров ActBlue написала, что американские граждане за несколько часов к 21:00 по восточному времени (5:00 мск) собрали $46,7 млн для предвыборной кампании Харрис. К 22:00 (6:00 мск) сумма увеличилась до $55 млн, пишет Politico.
Лидеры стран ЕС: поддержка и прощания
Канцлер Германии Олаф Шольц написал в соцсети X: «Мой друг Джо Байден многого добился: для своей страны, для Европы, для всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество стало тесным, НАТО сильным, а США – хорошим и надежным партнером для нас. Его решение не баллотироваться снова заслуживает уважения».
Премьер-министр Польши Дональд Туск также похвалил Байдена в X: «Вы приняли много сложных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее. Я знаю, что вами двигали те же мотивы, когда вы объявляли о своем окончательном решении. Вероятно, это было самое трудное решение в вашей жизни».
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что уважает выбор Байдена: «Я знаю, что, как он делал на протяжении всей своей замечательной карьеры, он принял свое решение, основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа».
Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в X: «Это, несомненно, решение государственного деятеля, который десятилетиями служил своей стране. Это ответственный и лично трудный шаг, но он тем более ценен. Я скрещиваю пальцы за США, чтобы в результате демократического соревнования между двумя сильными и равными кандидатами появился хороший президент».
Президент Латвии Эдгарс Ринкевич был одним из первых, кто отреагировал публично, написав в соцсети Х: «Политика никогда не была такой интересной». Депутат парламента Эстонии Калев Стойческу заявил ERR , что решение Байдена не баллотироваться было лишь вопросом времени, но возможно, было принято слишком поздно. Эстонский политический консультант Андреас Каю отметил, что отставка Байдена – это шаг в неизвестность для демократической партии США.
Аврора Лалук, депутат Европарламента от группы социалистов и демократов и будущий глава парламентского комитета по экономическим и валютным вопросам, написала в X: «Определенно, великий президент».
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в посте Instagram (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) поблагодарил Байдена за его службу и показал статуэтку Харрис, которая, по его словам, стоит на его столе в Брюсселе.
Были и негативные высказывания. Лидер Партии реформ Великобритании Найджел Фарадж в посте в X написал: «Кого бы они ни выбрали, Трамп победит в ноябре». Максимилиан Кра, ведущий евродепутат от ультраправой «Альтернативы для Германии», заявил в Х: «Трампа это тоже не остановит».
Весь мир: дипломатия и молчание
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отдал дань уважения Байдену, назвав его «великолепным сторонником демократии» и ведущей фигурой в борьбе с изменением климата, пишет Financial Times.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично поблагодарит Байдена за его поддержку Израиля: «Это будет возможностью поблагодарить его за то, что он сделал для Израиля во время войны и за свою долгую и выдающуюся карьеру на государственной службе в качестве сенатора, вице-президента и президента» (цитата по Times of Israel). Их встреча запланирована на 23 июля.
Президент Израиля Исаак Херцог выразил Байдену свою благодарность за «дружбу и неизменную поддержку израильского народа на протяжении его многолетней карьеры». Министр обороны Йоав Галлант поблагодарил его за поддержку Израиля на протяжении многих лет.
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал Байдена «гордым американцем с ирландской душой» и поблагодарил за «глобальное лидерство» и «дружбу».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал о Байдене в X: «Он замечательный человек, и все, что он делает, продиктовано любовью к своей стране. Как президент он является партнером канадцев – и настоящим другом. Спасибо президенту Байдену и первой леди».
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за «его неизменную поддержку», которая, «наряду с мощной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, была и остается критически важной».
«Я признаю, что решение президента Байдена основано на его желании принять наилучшее возможное политическое решение. Японо-американский альянс является краеугольным камнем дипломатической безопасности нашей страны, и мы будем продолжать внимательно следить за ним», – заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Офис президента Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что «продолжит тесно сотрудничать с США для дальнейшего развития глобального всеобъемлющего стратегического альянса Южной Кореи и США». Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что «решение Байдена снять свою кандидатуру является демонстрацией подлинной государственной мудрости», приводит его слова CNN.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать выход Байдена из президентской гонки, пишет ТАСС. «Американские выборы – это внутреннее дело США, я не буду их комментировать», – сказала представитель ведомства. Лидеры многих азиатских стран также не отреагировали на сообщение о завершении Байденом своей предвыборной кампании.